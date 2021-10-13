Россиянам рассказали, как вернуть потраченные на лекарства деньги

Социальный налоговый вычет можно получить лишь за те лекарства, которые прописал врач. Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова рассказала, что вернуть деньги можно двумя способами.
В первом — для того, чтобы работодатель не удерживал налог с зарплаты, нужно предоставить в налоговый орган заявление о подтверждении права на вычет, а также чеки и справки о лекарствах. Сделать это нужно до конца года, когда были куплены препараты. В течение 30 дней налоговая инспекция выдаст уведомление, которое надо передать работодателю.
Второй способ подразумевает подачу в налоговую инспекцию заявления о возврате излишне уплаченного НДФЛ, а также декларацию и подтверждающие документы. Сделать это необходимо в течение трех лет после покупки препаратов.
«Произведенные расходы на лекарства будут возвращены на указанный счет в пределах суммы уплаченного НДФЛ, но не больше 120 тысяч рублей, соответственно», — рассказала адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.