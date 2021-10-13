Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: освобождение Риги Красной Армией Фатимское чудо, освобождение Риги Красной Армией, публикация первой книги о медвежонке Паддингтоне и другие события этого дня
Фоторепортажи
9В какие приметы и суеверия верят медики
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
10:49 (мск), источник: Телеканал 360°

Россиянам рассказали, как вернуть потраченные на лекарства деньги

Россияне могут получить налоговый вычет за покупку лекарств для себя или членов своей семьи. Налог можно уменьшить на сумму потраченных денег на лекарства, написало агентство «Прайм».

Источник: РИА "Новости"

Социальный налоговый вычет можно получить лишь за те лекарства, которые прописал врач. Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова рассказала, что вернуть деньги можно двумя способами.

Новость
Названы 7 необычных фактов об аптеках

В первом — для того, чтобы работодатель не удерживал налог с зарплаты, нужно предоставить в налоговый орган заявление о подтверждении права на вычет, а также чеки и справки о лекарствах. Сделать это нужно до конца года, когда были куплены препараты. В течение 30 дней налоговая инспекция выдаст уведомление, которое надо передать работодателю.

Второй способ подразумевает подачу в налоговую инспекцию заявления о возврате излишне уплаченного НДФЛ, а также декларацию и подтверждающие документы. Сделать это необходимо в течение трех лет после покупки препаратов.

«Произведенные расходы на лекарства будут возвращены на указанный счет в пределах суммы уплаченного НДФЛ, но не больше 120 тысяч рублей, соответственно», — рассказала адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

 Появилось видео ДТП с участием Ксении Собчак
Автомобилистов предупредили о массовом лишении прав
Черногория назвала россиян, получивших «золотые паспорта»
Детям до 12 лет могут запретить кататься на тюбингах
В ноябре россияне будут отдыхать четыре дня подряд
Невероятное северное сияние попало на видео в Канаде
Зайцева прокомментировала аннулирование олимпийской медали Сочи
В Самарской области допустили локдаун из-за ситуации с COVID-19
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Честно пройти техосмотр по новым правилам - нельзя
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Горячие темы на Авто
Предложение второе -- (за 2 дня ) 360
Кого обменяли на Нуланд? 230
Хаюшки,уважаемые! ) Хочу порадовать 154
А как правильно переоформить автомобиль??? 116
Кино
Гузеева вышла на связь с поклонниками из больницы Телеведущая отметила, что заболевание серьезно подкосило ее здоровье
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Богатырев впервые показал сына от Арнтгольц
Модели в Советском Союзе и сейчас: такая разница
СМИ узнали, что произошло с сестрами Арнтгольц
Леди
Гоген Солнцев развелся с пожилой женой Участник российских телешоу опубликовал в инстаграме свидетельство о разводе
Дом
Как выглядит квартира 39-летней Водонаевой (фото)
Где хранить бытовую химию
5 самых интересных DIY-идей для вашего интерьера из TikTok
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь