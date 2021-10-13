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09:33 (мск), источник: РБК

В Москве начнут эксперимент по тестированию на COVID в школах

Учеников 10 пилотных школ Москвы раз в две недели будут проверять на коронавирус. В случае положительного экспресс-теста ребенка отправят домой и уведомят поликлинику.

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Источник: РИА "Новости"

В Москве запустили проект по экспресс-тестированию на коронавирус учащихся в десяти пилотных школах, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Раз в две недели всех учеников с 1-го по 11-й класс, а также воспитанников дошкольных групп будут проверять на COVID-19.

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Классы будут сдавать тестирование отдельно от других, в конце одного из уроков или во время классного часа. Решение о том, кто именно будет проводить тестирование, каждая из десяти школ принимает самостоятельно. Это могут быть как учителя, так и привлеченный медицинский работник — экспресс-тест не требует специальных медицинских навыков.

«Обращаю внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача», — пояснила Ракова.

Информацию о положительном результате теста школы передают в поликлинику — в этот же или на следующий день домой к учащемуся придет врач, который осмотрит его и возьмет повторный экспресс-тест и ПЦР-тест. Экспресс-тестирование проведут также всем членам семьи.

Если дополнительные тесты, проведенные уже врачом на дому, подтвердят наличие у ребенка COVID-19, то класс отправят на двухнедельный карантин. Родителям оформят больничный.

Если родители откажутся от тестирования ребенка в школе, то они должны раз в две недели предоставить его результаты отрицательного ПЦР-теста, уточнила Ракова. Родители при желании также смогут сами сделать экспресс-тест ребенку — для этого они должны прийти в общий, назначенный школой день и время тестирования. Старшеклассники смогут провести тест самостоятельно, но под наблюдением учителя.

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По словам Раковой, за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий, а число госпитализированных учеников превысило 280. Всего в Москве с начала пандемии COVID-19 заболели более 180 тыс. детей.

«Сейчас, когда в городе наблюдается очередной рост заболеваемости коронавирусом, особенно важно оперативно выявлять тех, кто может потенциально служить источником заболевания. Дети чаще всего переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, при этом они почти в 1,5 раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые», — сказала Анастасия Ракова.

В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин обещал в течение одной-двух недель развернуть в столице масштабную систему экспресс-тестирования на COVID-19. Он отмечал, что власти будут искать пути, как внедрить экспресс-тесты в школах, в первую очередь там, где наблюдается рост заболеваемости.

С 5 марта 2020 года в столице введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. С начала пандемии в Москве выявили 1,6 млн случаев заражения, за последние сутки — 4699. Умерли, согласно данным оперштаба, 29,8 тыс. человек.

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Елизавета Ламова

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