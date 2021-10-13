Самарский губернатор допустил локдаун из-за «крайне тревожной» ситуации

«Ситуация крайне тревожная — ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И действительно, угроза локдауна вновь нависает», — сказал Азаров.
Однако пока, по словам губернатора, столь серьезные ограничения не вводятся, так как каждый житель региона может сделать прививку от коронавируса. «Много рассуждений о том, что вакцинированные люди тоже болеют. Да, это правда, и никто этого не скрывает. Но только 4% от вакцинированных болеют, это в 25 раз меньше. Мы имели бы совсем иные показатели сегодня по количеству заболевших ежесуточно и по количеству потерь», — подчеркнул он.
12 октября в Самарской области выявили 726 заразившихся коронавирусом, в результате их общее число в регионе превысило 113 тыс. Кроме того, за прошедшие сутки умерли 25 человек; общее число летальных исходов составило 4157.
С начала осени самарские власти уже усиливали ограничения для борьбы с распространением COVID-19. Так, 27 сентября губернатор сообщил о вводе QR-кодов в культурно-досуговых учреждениях и фитнес-центрах, на подготовку давалось две недели. Кроме того, он поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и торговых центрах.
12 октября в Самарской области ужесточили ограничения работы ресторанов и кафе. Если раньше они могли работать с 21:00 до 6:00 при заполняемости зала не более чем 50%, то теперь это ограничение распространяется на все время работы заведения. Для лиц старше 65 лет временно прекращено действие социальных карт, кроме тех, кто вакцинировался или переболел. Помимо этого отменены все детские спортивные мероприятия.
На прошлой неделе о критической ситуации в своем регионе сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время прямого эфира в сети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что число заболевших растет «стремительно», а количество госпитализированных превысило показатели прошлого года в несколько раз. По словам главы региона, растет и смертность от COVID-19, поэтому нагрузка на ритуальные службы существенно увеличилась.