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15:09 (мск), источник: Газета.Ру

Иммунолог Продеус сообщил, при каких симптомах COVID-19 надо срочно идти к врачу

В России уже месяц растет смертность от COVID-19 — врачи связывают это с высоким процентом невакцинированных людей, а также с тем, что многие россияне до последнего откладывают визит к врачу. О том, при каких симптомах необходимо срочно ложиться в стационар и что может ускорить развитие коронавируса, «Газете.Ru» рассказали врачи.

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Источник: Reuters

Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что многие россияне затягивают с обращением к врачу при заболевании от COVID-19, из-за этого в последние недели в стране резко выросла смертность, передает РИА «Новости». С ним согласен педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

Если человек неграмотно лечился, не вовремя обратился к врачам, то вылечить его будет сложнее. Лихорадка, небольшая температура — уже повод обратиться к участковому врачу за консультацией или по горячей линии по COVID-19. Вызывать “скорую” и идти в стационар нужно при затруднении дыхания и неконтролируемой температуре, а также тяжелой интоксикации и слабости.
Андрей Продеус

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в свою очередь подчеркнул, что в текущей эпидситуации при любых симптомах ОРВИ надо подозревать у себя ковид и обращаться к медикам.

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«Кашель, насморк, больное горло — это повод провериться на SARS-CoV-2. Если есть ломота в теле, значит, уже есть обострение течения коронавируса», — пояснил он «Газете.Ru».

Особенно внимательными нужно быть людям с диабетом и ожирением, а также с заболеваниями сердца, сосудов и почек, отметили медики.

«У человека с диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями вероятность умереть гораздо выше. У здорового человека, если он не вакцинировался и не болел коронавирусом, примерная вероятность смерти от ковида — 5%, у пожилого диабетика вероятность умереть составляет 30−40%», — сообщил Волчков.

Люди с лишним весом заражаются в несколько раз быстрее и их заболевание течет значительно тяжелее из-за двух обстоятельств, продолжил Продеус.

Первое — большое количество жира в организме подавляет работу иммунных клеток, не дает им бороться с вирусом. Второе — висцеральный жир делает любое воспаление, в том числе в легких, более активным, что повышает риск цитокинового шторма. Люди погибают именно от этого состояния, а не от вируса.
Андрей Продеус

Третий фактор — жир буквально давит на легкие и не дает им полноценно функционировать, добавил медик.

«Поражения легких при коронавирусе у тяжелобольных достигают 20, 40, 50%. Их кладут в прон-позицию, на живот. Жир на животе у полных людей зажимает диафрагму и без того нарушенная подвижность легких усложняется в разы. Они в обычной жизни не могут дышать как положено и часто имеют рестриктивную болезнь легких», — пояснил он.

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Иммунолог напомнил, что ожирением часто страдают диабетики II типа, у которых повреждены стенки сосудов, и из-за этого быстрее развиваются воспалительные процессы — растет риск развития цитокинового шторма.

Всего в России 39 млн женщин и 22 млн мужчин с ожирением — то есть каждый третий мужчина и каждая вторая женщина, заявила 11 октября ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Наталия Мазурина.

Помимо затягивания обращения к врачам главной причиной возросшей смертности и числа заболевших Павел Волчков назвал низкий уровень вакцинации.

«Летальность все выше и выше из-за того, что люди не готовят свой организм к защите от вируса. Можно пройти жестким путем естественной вакцинации — когда все россияне переболеют коронавирусом. Только при этом минимум 2% населения России умрет — это около миллиона человек. Если бы мы вообще не вакцинировались, могли бы потерять до 5% населения страны — около пяти из 140 миллионов жителей России», — заявил вирусолог.

Он напомнил, что у COVID-19, вызванным дельта-штаммом, нет клинических различий с изначальным вариантом.

«Единственная характерная черта штамма “дельта” — он научился использовать меньшее количество рецепторов, чтобы заходить в наши клетки. Следовательно, он быстрее передается от человека к человеку. С точки зрения тяжести течения, этот штамм SARS-CoV-2 не имеет отличий от предыдущих мутаций», — сказал Волчков.

Чтобы избежать тяжелого течения болезни, вирусолог призвал сделать прививку: «Как будет протекать заболевания, ни один доктор сказать заранее не сможет, так как вирус очень не предсказуем в своем проявлении и степени поражения».

Анна Шмидт

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