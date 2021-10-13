В России детям до 12 лет могут запретить кататься на тюбингах

В России могут ввести возрастное ограничение на использование тюбингов. С такой инициативой в МЧС РФ обратился руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, передаёт RT.
В письме к исполняющему обязанности главы ведомства Александру Чуприяну общественник указал, что минувшей зимой в СМИ появлялись заметки о получении несовершеннолетними серьёзных травм при катании со снежных горок на «ватрушках» и даже о гибели детей. При этом часто речь шла о ребятах детсадовского или младшего школьного возраста, которые не способны быстро распознать угрозу и среагировать.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничить на территории России использование тюбингов лицами в возрасте до 12 лет, а также предусмотреть возможные штрафные санкции в отношении законных представителей ребёнка либо иных взрослых лиц, предоставивших ребёнку в возрасте до 12 лет возможность использовать тюбинг», — пояснил Курдесов в обращении.
В последние годы катание на тюбингах стало популярно у россиян. В некоторых случаях эта зимняя забава заканчивалась летальными исходами, погибали не только взрослые, но и дети. Так, например, 31 декабря 2020-го в Татарстане трёхлетняя девочка во время катания с горки на тюбинге получила травму головы. Малышку госпитализировали, но спасти её не удалось. Похожий случай произошёл в Москве 15 января 2021 года. Малолетний житель столицы ударился головой при спуске с горки на «ватрушке» и погиб.