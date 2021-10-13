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11:55 (мск), источник: Известия

В России за сутки зафиксировано более 28,7 тыс. случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России выявлено 28 717 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в среду, 13 октября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за 24 часа зафиксировано в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2470) и в Московской области (1898).

Число летальных исходов на фоне инфекции за минувшие сутки составило 984, выздоровели 21 801 человек.

Всего в России с начала пандемии выявлено 7 861 681 случаев COVID-19, скончались 219 329 человек, полностью вылечились 6 916 086 пациентов. Ранее, 12 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в регионах России. По ее словам, тенденция к росту заболеваемости регистрируется во всех федеральных округах РФ, при этом 33% всех заболевших за прошедшую неделю приходится на столичный регион и Санкт-Петербург. Стабильная ситуация наблюдается в восьми регионах страны.

В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что 43 млн человек, почти треть населения России, полностью вакцинировалась от коронавируса. Он также пояснил, что в стране не может возникнуть ситуации с нехваткой вакцин.

11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сложная ситуация с COVID-19 в стране вызвана низким уровнем вакцинации населения. По его словам, альтернативы вакцинации не существует.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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