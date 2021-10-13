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16:26 (мск), источник: Российская газета

Швейцарские ученые нашли антитела, защищающие от всех штаммов COVID-19

Ученые из университетской больницы Лозанны и Федеральной политехнической школы этого же швейцарского города обнаружили антитела, способные нейтрализовать все известные на данный момент варианты COVID-19. Об их открытии пишет научный журнал Cell Reports.

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Источник: РИА "Новости"

Исследователям удалось выделить моноклональные антитела. По словам ученых, они являются на сегодняшний день «одними из наиболее эффективных против коронавируса SARS-CoV-2».

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Они блокируют спайковые белки, придающие вирусу форму «короны», и таким образом предотвращают заражение ими клеток легких. Это останавливает процесс репликации вируса и позволяет иммунной системе пациента побороть его.

Швейцарские эксперты также заверяют, что эти антитела более долговечные по сравнению с другими.

Как отметили в Федеральной политехнической школе Лозанны, при помощи таких антител можно защитить от коронавируса тех, кто входит в группы риска, и людей, у которых по каким-либо причинам не сформировался иммунный ответ.

Клинические испытания препарата на основе этих антител предполагается начать в конце 2022 года.

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