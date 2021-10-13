Швейцарские ученые нашли антитела, защищающие от всех штаммов COVID-19

Исследователям удалось выделить моноклональные антитела. По словам ученых, они являются на сегодняшний день «одними из наиболее эффективных против коронавируса SARS-CoV-2».
Они блокируют спайковые белки, придающие вирусу форму «короны», и таким образом предотвращают заражение ими клеток легких. Это останавливает процесс репликации вируса и позволяет иммунной системе пациента побороть его.
Швейцарские эксперты также заверяют, что эти антитела более долговечные по сравнению с другими.
Как отметили в Федеральной политехнической школе Лозанны, при помощи таких антител можно защитить от коронавируса тех, кто входит в группы риска, и людей, у которых по каким-либо причинам не сформировался иммунный ответ.
Клинические испытания препарата на основе этих антител предполагается начать в конце 2022 года.