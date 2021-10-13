14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
В итальянской пещере нашли 30 наскальных рисунков каменного века
Возраст некоторых из них насчитывает 14 тысяч лет.
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Итальянские археологи, работающие в пещере Романелли в Апулии на юго-востоке страны, закончили исчерпывающее исследования древней наскальной живописи, которое они вели там с 2016 года. Результаты исследования были опубликованы в середине октября в научном журнале Antiquity.
Хотя сама пещера была открыта в 1874 году, из-за трудностей доступа она не исследовалась должным образом в течение десятилетий, а первое наскальное искусство было зарегистрировано только в 1905 году. И даже после этого исследование коллекции наскальных изображений пещеры не проводилось.
Большая команда специалистов взялась за дело только в 2016 году, и за пять лет археологи смогли обнаружить в пещере более 30 различных ранее неизвестных рисунков, среди которых были геометрические узоры и изображения быков. Однако одной из самых интересных находок ученые называют изображение птицы, предположительно, гагарки, которую, по словам команды, люди того времени редко изображали.
Хотя большая часть наскальных рисунков со временем испортилась, мастерство художников все еще можно увидеть на стенах пещеры. Некоторые изображения специалистам даже приходилось изучать по фотографиям, так как физический контакт мог навредить им или даже уничтожить.
Ученые также провели радиоуглеродное датирование наскальной живописи, которое показало, что пещера существует намного дольше, чем ожидалось ранее — примерно 14 тысяч лет, и изображения в ней добавлялись древними художниками на протяжении тысячелетий. Уточняется, что рисунки наносились разными инструментами, в зависимости от гравируемой поверхности и эпохи.
Автор исследования доктор Дарио Сигари отметил, что изображения в пещере Романелли подтверждают существование общего визуального наследия на обширной территории Евразии в период позднего верхнего палеолита. Например, похожие изображения (по сюжетам, технике исполнения и времени) были обнаружены ранее в Италии, Франции, Испании и Азербайджане.
По словам специалистов, их открытие поднимает новые вопросы о социальной динамике и распространении общих иконографических мотивов в Средиземноморском бассейне. Например, есть некоторые признаки того, что эти художественные традиции могли распространиться до Северной Африки и Кавказа, что является свидетельством наличия одной большой и широко распространенной общей культуры.
Екатерина Гура