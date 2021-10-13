Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Израиле нашли крупнейшую в мире античную винодельню По данным ученых, здесь производили около двух миллионов литров вина в год
Фоторепортажи
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
10Названы 10 слов, которые нельзя перевести на русский язык
14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В итальянской пещере нашли 30 наскальных рисунков каменного века

Возраст некоторых из них насчитывает 14 тысяч лет.

Итальянские археологи, работающие в пещере Романелли в Апулии на юго-востоке страны, закончили исчерпывающее исследования древней наскальной живописи, которое они вели там с 2016 года. Результаты исследования были опубликованы в середине октября в научном журнале Antiquity.

Новость
В Израиле нашли крупнейший в мире винный завод Византийского периода

Хотя сама пещера была открыта в 1874 году, из-за трудностей доступа она не исследовалась должным образом в течение десятилетий, а первое наскальное искусство было зарегистрировано только в 1905 году. И даже после этого исследование коллекции наскальных изображений пещеры не проводилось.

Большая команда специалистов взялась за дело только в 2016 году, и за пять лет археологи смогли обнаружить в пещере более 30 различных ранее неизвестных рисунков, среди которых были геометрические узоры и изображения быков. Однако одной из самых интересных находок ученые называют изображение птицы, предположительно, гагарки, которую, по словам команды, люди того времени редко изображали.

Хотя большая часть наскальных рисунков со временем испортилась, мастерство художников все еще можно увидеть на стенах пещеры. Некоторые изображения специалистам даже приходилось изучать по фотографиям, так как физический контакт мог навредить им или даже уничтожить.

Новость
В древнем мегаполисе майя нашли скрытые строения

Ученые также провели радиоуглеродное датирование наскальной живописи, которое показало, что пещера существует намного дольше, чем ожидалось ранее — примерно 14 тысяч лет, и изображения в ней добавлялись древними художниками на протяжении тысячелетий. Уточняется, что рисунки наносились разными инструментами, в зависимости от гравируемой поверхности и эпохи.

Автор исследования доктор Дарио Сигари отметил, что изображения в пещере Романелли подтверждают существование общего визуального наследия на обширной территории Евразии в период позднего верхнего палеолита. Например, похожие изображения (по сюжетам, технике исполнения и времени) были обнаружены ранее в Италии, Франции, Испании и Азербайджане.

По словам специалистов, их открытие поднимает новые вопросы о социальной динамике и распространении общих иконографических мотивов в Средиземноморском бассейне. Например, есть некоторые признаки того, что эти художественные традиции могли распространиться до Северной Африки и Кавказа, что является свидетельством наличия одной большой и широко распространенной общей культуры.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Поклонская назвала честью, а не ссылкой назначение в Кабо-Верде
Момент ДТП с участием Собчак попал на видео
ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2021 году
Черногория назвала россиян, получивших «золотые паспорта»
В ноябре россияне будут отдыхать четыре дня подряд
Эксперты: доходы не растут, уровень бедности в РФ не снижается
МИД: Санду запретили говорить о нормальных отношениях с Россией
Здоровье
Как и почему ковид вызывает тромбоз у переболевших Сегодня отмечается Всемирный день тромбоза.
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Горячие темы на Авто
Предложение второе -- (за 2 дня ) 377
Кого обменяли на Нуланд? 230
Хаюшки,уважаемые! ) Хочу порадовать 154
А как правильно переоформить автомобиль??? 116
Кино
Том Круз удивил поклонников изменившимся внешним видом Обычно подтянутый актер появился на публике с заметно округлившимся лицом
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Дети
8-летний сын Пугачевой и Галкина покрасил волосы в зеленый цвет Гарри Галкин решил обновить прическу к вечеринке
Леди
Гоген Солнцев развелся с пожилой женой Участник российских телешоу опубликовал в инстаграме свидетельство о разводе
Дом
С чем сочетать разные виды дерева в интерьере
Как выглядит дом 56-летнего Роберта Дауни-младшего
5 убойных средств, которые отмоют жир с кухонного фартука
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь