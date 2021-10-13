Американские ученые создали светящиеся растения

Исследователи из Массачусетского технологического института создали растения, которые могут накапливать свет, а затем его излучать на протяжении нескольких часов. Кроме того, эти растения могут «перезаряжаться» и светить снова.
На самом деле первые успехи в создании светоизлучающих растений были достигнуты еще в 2017 году, когда специалисты внедрили в листья водяного кресса специальные наночастицы, что позволило растению испускать очень тусклый свет в течение почти четырех часов.
Спустя четыре года ученым удалось модернизировать свои разработки. В начале октября они выпустили доклад, в котором описали свой прогресс в создании светоизлучающих растений. По словам специалистов, теперь растения могут светиться в 10 раз ярче и более продолжительное время. Кроме того, растения заряжаются от светодиода всего за 10 секунд и могут перезаряжаться вновь.
Чтобы растения светились дольше, ученые создали и использовали «световой конденсатор», обычно являющийся частью электрической цепи, которая может накапливать фотоны и высвобождать их при необходимости. Этот подход «легкого конденсатора» также был удачно проверен и на других видах растений.
Сообщается, что специализированные наночастицы, внедряемые в листья растений, содержат фермент люцифераза — вещество, которое содержится в светлячках и катализирует реакцию, сопровождающуюся биолюминесценцией. Ученые отмечают, что наночастицы, покрытые диоксидом кремния, никак не мешают нормальному функционированию растений и фотосинтезу.
Новая работа ученых является примером развивающейся области «нанобионики растений», в которой исследователи разрабатывают способы наделения растений новыми свойствами. Сейчас американские исследователи продолжают работать над усовершенствованием светящихся растений и надеются, что в скором будущем «живые лампы» станут достаточно яркими, чтобы осветить рабочее место дома или в офисе, а также заменить уличное освещение.