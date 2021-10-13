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14:33 (мск), источник: Известия

Мурашко назвал число привитых первым компонентом вакцины россиян

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду, 13 октября, назвал количество привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 граждан.

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Источник: РИА "Новости"

«Первым компонентом от коронавируса привито более 51 млн», — сказал он журналистом.

Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что почти треть населения России полностью вакцинировалась от коронавируса. По его словам, ситуация осложняется сезоном распространения гриппа, и очень важно «максимально ответственно относиться к своему здоровью и не забывать об окружающих».

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Кроме того, премьер отметил, что ситуации с нехваткой вакцин в России быть не может. Он пояснил, что во всех регионах организована работа более 6200 прививочных пунктов, действует почти столько же мобильных бригад и еще более 2 тыс. мобильных пунктов.

В тот же день старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что прививка защищает от COVID-19, даже если появилось мало антител. Она также отметила, что наличие антител не является гарантией защиты от болезни, поэтому тест на их уровень может дать ложное представление.

11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что высокий уровень смертности от COVID-19 объясняется низким уровнем вакцинации населения. Он отметил, что в регионах начинают принимать более жесткие меры, чем в Москве, но главной задачей остаются действия посередине между задачей остановки эпидемии и продолжением работы экономики.

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