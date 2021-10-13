14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пес из США спрятался в чемодане хозяев и чуть не улетел в Лас-Вегас
Его заметили в аэропорту, когда чемодан оказался тяжелее допустимой нормы.
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Супруги Джаред и Кристи Оуэнс из американского города Лаббок в конце сентября решили устроить себе романтические выходные и отправились в Лас-Вегас. Но при регистрации на рейс их чемодан оказался тяжелее допустимой нормы, а потому они его открыли, чтобы достать несколько вещей.
Однако причина перевеса оказалась в другом. Оказалось, что в вещах пары спрятался их чихуахуа по имени Ики. Питомец, видимо, тоже решил устроить себе каникулы и во время сбора чемодана спрятался в сапог Джареда. Обнаружили «зайца» только в аэропорту.
К слову, Оуэнсам действительно повезло, что они вовремя нашли свою собаку, ведь перелет до Лас-Вегаса он бы не перенес и просто задохнулся в сумке.
После обнаружения Ики растерянные супруги уже собирались сдать билеты и вернуться домой, но сотрудница авиакомпании по имени Кэти предложила позаботиться о нелегальном пассажире и забрать чихуахуа к себе домой на выходные, пока его хозяева не вернутся из поездки.
Оуэнсы были настолько тронуты этой заботой, что поспешили выразить свою благодарность в соцсетях. А через время пост начал набирать популярность и стал вирусным.
Сообщается, что Кэти действительно заботилась о Ики несколько дней, а затем он живой и здоровый вернулся домой вместе с хозяевами, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура