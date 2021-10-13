В Греции нашли «самые древние» следы гоминидов

На Крите, возможно, обнаружены самые старые следы, оставленные предками человека. Им не менее 6,05 миллиона лет, заявляет команда европейских исследователей.
57 следов были найдены на критском пляже Трахиолос еще в 2017 году. Считалось, что их оставили человекоподобные существа 5,7 миллиона лет назад. Однако в новом исследовании ученые, использовавшие современные методы датировки, утверждают, что эти следы старше как минимум на 350 тысяч лет.
Кто именно оставил следы, похожие на следы человека, пока не понятно. Исследователи не исключают, что это был Graecopithecus freybergi — грекопитек, доисторический гоминид, живший в Европе в позднем миоцене. Нижняя челюсть Graecopithecus freybergi, жившего 7,2 млн лет назад, была найдена вблизи Афин в 1944 году. Потенциально это самый старый прямой предок человека, появившийся вскоре после того, как наша эволюционная ветвь отделилась от шимпанзе.
В это время Крит был частью материковой Греции, поэтому появление в этом регионе человекоподобных обезьян не так уж невероятно, говорят исследователи. Но все же эти следы заставят пересмотреть теорию о том, что колыбелью человечества была исключительно Африка.