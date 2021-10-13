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17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили у пингвинов неожиданную способность к распознаванию

Эти птицы различают друг друга по голосу.

Очковые пингвины (Spheniscus demersus) обладают способностью узнавать других пингвинов по голосу. Им не обязательно для этого видеть своих партнеров или сородичей, как и людям.

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К такому выводу пришли исследователи из Италии, которые изучали способность этих птиц к кросс-модальному различению.

Наш мозг интегрирует информацию разных органов чувств в общую картину: определенные звуки ассоциируются с определенными запахами, касаниями, вкусовыми ощущениями и визуальными образами. Благодаря этому мы узнаем знакомых людей по голосу, запаху и звукам.

Похожую способность раньше замечали у врановых. Как оказалось, пингвины тоже ею обладают, говорится в новом исследовании, опубликованном в Proceedings of the Royal Society B.

Исследователи провели эксперимент с парами пингвинов, которых держали вместе в одном помещении. Затем пингвинов разделяли, но включали им аудиозапись с голосом партнера. Услышав запись, пингвины поворачивались к громкоговорителю и даже отвечали на звук.

Исследователи считают, что результаты исследования помогут им лучше понять эволюцию способности к коммуникации у разных видов.

Ранее ученые узнали, что гориллы могут различать голоса представителей своего вида, а некоторые даже могут узнавать человеческие голоса.

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