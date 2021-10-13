18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
24-летняя жительница Турции признана самой высокой женщиной в мире (фото)
До этого ей принадлежал титул самого высокого в мире подростка.
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В середине октября представители Книги рекордов Гиннеса официально подтвердили мировой рекорд на звание самой высокой женщины из ныне живущих. Этого звания была удостоена 24-летняя девушка из Турции по имени Румеиса Гелги, чей рост составляет 215,16 сантиметров.
Сообщается, что необычный рост девушки является результатом генетического заболевания под названием синдром Уивера, при котором характерен быстрый избыточный рост, сочетающийся с аномалиями развития скелета и внутренних органов.
«Любой недостаток можно превратить в преимущество, поэтому принимайте себя таким, какой вы есть, осознавайте свой потенциал и делайте все возможное», — сказала девушка, получая сертификат Книги рекордов Гиннеса.
Сама она уже давно живет по этому правилу и использует свою известность для помощи другим людям с редкими заболеваниями. Румеиса ведет блог, состоит в благотворительной организации и выступает в качестве активиста и спикера на различных форумах и мероприятиях.
Султан Косен с ростом 251 сантиметр зарегистрировал свой рекорд в 2018 году. А вот самой высокой женщиной из когда-либо живших была Цзэн Цзиньлянь из Китая, рост которой до ее смерти в 1982 году составлял 246,3 сантиметра, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура