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18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

24-летняя жительница Турции признана самой высокой женщиной в мире (фото)

До этого ей принадлежал титул самого высокого в мире подростка.

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В середине октября представители Книги рекордов Гиннеса официально подтвердили мировой рекорд на звание самой высокой женщины из ныне живущих. Этого звания была удостоена 24-летняя девушка из Турции по имени Румеиса Гелги, чей рост составляет 215,16 сантиметров.

Кстати, для Гелги это уже второй подобный рекорд — в 2014 году ее официально включили в Книгу рекордов Гиннеса как самого высокого подростка в мире.

Сообщается, что необычный рост девушки является результатом генетического заболевания под названием синдром Уивера, при котором характерен быстрый избыточный рост, сочетающийся с аномалиями развития скелета и внутренних органов.

«Любой недостаток можно превратить в преимущество, поэтому принимайте себя таким, какой вы есть, осознавайте свой потенциал и делайте все возможное», — сказала девушка, получая сертификат Книги рекордов Гиннеса.

Сама она уже давно живет по этому правилу и использует свою известность для помощи другим людям с редкими заболеваниями. Румеиса ведет блог, состоит в благотворительной организации и выступает в качестве активиста и спикера на различных форумах и мероприятиях.

Кстати, звание самого высокого мужчины из ныне живущих также принадлежит турку.
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Султан Косен с ростом 251 сантиметр зарегистрировал свой рекорд в 2018 году. А вот самой высокой женщиной из когда-либо живших была Цзэн Цзиньлянь из Китая, рост которой до ее смерти в 1982 году составлял 246,3 сантиметра, пишет Daily Mail.

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