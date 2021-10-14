Ученые определили длительность иммунитета у переболевших COVID-19

В исследовании ученые использовали данные 136 пациентов, которые перенесли коронавирус в различной форме. У добровольцев измеряли титры анти-S и анти-RBD антител в плазме. Известно, что в структуре S-белка и RBD-домена со временем накапливаются мутации — они снижают нейтрализующую способность антител.
Как показало исследование, сначала уровни IgM и IgA к S-белку были на уровне 88% и 90%, а затем сократились вполовину в течение 50 дней. К концу шестого месяца после выздоровления титры антител уменьшились в четыре раза по сравнению с первоначальными показателями.
Дольше сохранялся высокий уровень антител у тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме.
Также специалисты проверили эффективность антител к различным штаммам коронавируса. Они выяснили, что антитела способны бороться с мутациями вируса и через 15 месяцев после болезни, но не так активно.
Ранее в этот день в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что эффективность российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» против штамма «Дельта» составляет 70% в течение трех месяцев.
При этом использование «Спутника Лайт» в качестве бустера при введении до этого других вакцин дает эффективность до 83% против штамма «Дельта».
Ранее, 27 сентября, в РФПИ сообщили, что комбинация российской вакцины «Спутник Лайт» и препарата англо-шведской компании AstraZeneca вызвала четырехкратный рост числа антител к S-белку коронавируса. Промежуточный анализ продемонстрировал, что антитела к S-белку коронавируса вырабатываются у 100% добровольцев.