Школьники написали письмо монаршей особе в рамках обучения в летней школе на занятии «Путешествие в Великобританию». До этого учащиеся творческого объединения «Занимательный английский» ознакомились с городами и традициями Великобритании. И вот, спустя три месяца, в Малую академии наук пришел ответ. Фрейлина Елизаветы II Филиппа де Пасс отметила, что королева поблагодарила за письмо и была рада узнать об интересе севастопольских школьников к английскому языку.
Приятной неожиданностью для учащихся и педагога было получить долгожданный ответ от королевы спустя три месяца. Королева любезно поблагодарила за письмо и приложила буклеты с полезной и интересной информацией о себе и своей семье, которую обязательно педагог и ребята почитают на занятии, — сообщили в учебном учреждении.
В Малой академии наук также рассказали, что школьники планируют написать письмо также принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Ряд стран по-прежнему считает Крым украинской, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».