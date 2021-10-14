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12:02 (мск), источник: Известия

В России за сутки зафиксировано 31 299 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировано 31 299 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Источник: AP 2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (6 712), Санкт-Петербурге (2345) и Московской области (1911).

Днем ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что система здравоохранения России сейчас испытывает большие нагрузки в связи с коронавирусом. Снизить нагрузку можно, если население будет активнее прививаться. В этот же день Мурашко рассказал, что первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привито более 51 млн человек.

12 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что почти треть населения России полностью вакцинировалась от коронавируса. По его словам, ситуация осложняется сезоном распространения гриппа, и очень важно «максимально ответственно относиться к своему здоровью и не забывать об окружающих».

Кроме того, премьер-министр отметил, что ситуации с нехваткой вакцин в России быть не может. Он пояснил, что во всех регионах организована работа более 6,2 тыс. прививочных пунктов, действует почти столько же мобильных бригад и еще более 2 тыс. мобильных пунктов.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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