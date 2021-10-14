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14:07 (мск), источник: Ведомости

Мурашко предложил пожилым врачам и медсестрам вернуться на работу

Минздрав России предложил пожилым медикам, которые ушли на пенсию в начале пандемии, привиться от коронавируса и вернуться к работе. Об этом сообщил министр Михаил Мурашко.

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Источник: РИА "Новости"

«Часть медицинских работников старших возрастов в период начала ковида, так как были объявлены мероприятия по изоляции, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье», — цитирует ТАСС Мурашко. По его словам, в регионах уже наблюдается подобная тенденция.

Год назад правительство ввело стимулирующие выплаты для медработников и водителей скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом. Также были введены страховые выплаты для медиков, которые пострадали из-за коронавируса на работе. Для каждой категории работников были установлены выплаты от 25 000 до 80 000 ₽

Осенью прошлого года методику расчета выплат изменили. Врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 ₽, медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 ₽, средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 ₽, младший медперсонал скорой помощи — 950 ₽, младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 ₽

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