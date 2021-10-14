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14:30 (мск), источник: РБК

Песков назвал условие перехода к чрезвычайным мерам против COVID-19

Вопрос о готовности Кремля к решительным действиям в борьбе с распространением COVID-19 прозвучал на фоне рекордов по числу заражений и смертей в сутки.

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Источник: AP 2021

Власти страны готовы перейти к решительным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией в случае, если инфраструктура не будет справляться с потоком больных.

Об этом, как сообщает корреспондент РБК, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос о том, есть ли условная черта, после которой Кремль готов пойти на решительные меры, Песков ответил, что дело не в черте.

«Ну смотрите: речь не о черте, вряд ли она может быть, за истекшие почти два года определенный опыт наработан, вся медицинская инфраструктура мобилизована. Сейчас больше технологий и протоколов лечений», — сказал представитель Кремля.

До тех пор пока в отдельно взятом регионе инфраструктура здравоохранения не захлебывается, так оно и будет продолжаться.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

По мнению Пескова, нужно продолжать разъяснять людям необходимость прививки. «Это действительно безответственно не делать прививку, это убивает», — заключил он.

Оперативный штаб по борьбе с эпидемией 14 октября объявил о новых максимумах суточных показателей с начала эпидемии: за сутки выявили 31 299 случаев заболевания COVID, из ранее заболевших умерли 986 человек.

Регионы ужесточают карантинный режим. В связи с обострением эпидемической обстановки QR-коды или обязательные сертификаты о вакцинации для посещения публичных мероприятий и общественных мест уже ввели Кабардино-Балкария, Чечня, Пермский край, Башкирия, Удмуртия, Чувашия, Татарстан, Мордовия, Карелия, Коми, а также Нижегородская, Ульяновская, Самарская, Калининградская, Челябинская, Свердловская, Вологодская, Смоленская, Амурская, Псковская, Новгородская, Новосибирская, Ивановская, Волгоградская, Воронежская, Архангельская, Курская, Ленинградская области и Севастополь.

В ряде регионов ввели или расширили списки сфер деятельности, для которых вакцинация стала обязательной.

В Москве ввели программу поощрения пожилых жителей за прививку. Москвичи старше 65 лет, которые до 1 января пройдут вакцинацию, смогут вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье», которые им уже положены, получить 10 тыс. руб. Подарочные наборы получили уже более 240 тыс. пенсионеров Москвы.

Справка
В каких регионах ввели QR-коды для привитых и переболевших COVID-19С ростом заболеваемости COVID-19 и регулярно обновляемым рекордом по смертности регионы вводят новые ограничения.
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