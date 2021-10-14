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16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Оценена распространенность постковидного синдрома

У более чем половины из 236 миллионов людей с диагностированной коронавирусной инфекцией развился постковидный синдром. Такую оценку распространенности состояния называют исследователи из Австралии и США, чья статья опубликована в JAMA Network Open.

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Источник: РИА "Новости"

Исследователи из Университета штата Пенсильвания совместно с коллегами из Австралии проанализировали 57 исследований, содержавших информацию о более чем 250 тысячах пациентов — как взрослых, так и детей, — у которых с декабря 2019 по март 2021 года диагностировали COVID-19. 79 процентов из них были госпитализированы, такое же число жило в странах с высоким уровнем дохода на душу населения.

Ученые проанализировали здоровье пациентов после выздоровления от COVID-19 на трех отрезках времени — через месяц, через два-пять месяцев и через более чем шесть месяцев. Выяснилось, что многие из них испытывали ряд проблем со здоровьем, ассоциируемых с коронавирусной инфекцией. В целом один из двух перенесших COVID-19 пациентов испытывал проявления постковидного синдрома.

Этот показатель оставался неизменным на протяжении всего периода наблюдения — 54−55 процентов.

В странах с высоким доходом на душу населения распространенность постковидного синдрома составляла 54,6 процента, в странах с низким и средним доходом — 56 процентов.

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Наиболее распространенным последствием было общее ухудшение самочувствия — более половины всех пациентов сообщали о потере веса, усталости и болях. У почти 30 пациентов было диагностировано общее тревожное расстройство. У 62 процентов при визуализации органов грудной клетки были отмечены аномалии, около четверти пациентов испытывали сложности с дыханием. Также среди широко распространенных симптомов были потеря подвижности, сложности с концентрацией, боль в груди и потеря волос.

Причины возникновения постковидного синдрома до сих пор не ясны, признают исследователи. По их мнению, его симптомы могут быть вызваны как переутомлением иммунитета, так и повышенным производством аутоантител. Ученые предупреждают, что в будущем постковидный синдром может привести к перегрузке систем здравоохранения во многих странах.

Ранее ВОЗ дала официальное определение постковидного синдрома. Согласно ей, это состояние возникает у людей через три месяца после заражения COVID-19, а его симптомы длятся не менее двух месяцев.

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