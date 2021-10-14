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16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

На территории завода в Алтайском крае заметили медведей

Животные не проявляли агрессии и вскоре покинули территорию под присмотром специалистов.

Сотрудники коксохимического предприятия «Алтай-Кокс» в городе Заринске в Алтайском крае заметили на территории предприятия медведицу с тремя медвежатами. Они не проявляли агрессии и внимательно исследовали новую местность. Очевидцы сняли животных на видео и вызвали полицейских и охотоведов.

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Сообщается, что на время отлова перемещение по территории предприятия было ограничено. Специалисты, которые приехали на вызов, постарались как можно быстрее и безопаснее выпроводить хищников в лес. Медведица и один медвежонок практически сразу покинули территорию завода, еще один малыш присоединился к ним позже. А вот третий медвежонок был очень напуган — он бегал по территории, натыкался на постройки и предметы, а затем где-то спрятался. Но в итоге и он спустя время присоединился к своей семье.

Вечером того же дня дикое семейство было замечено на окраине Заринска. Животные немного побродили по пустым улицам, а затем ушли в лес. Предположительно, медведи попали на завод по железнодорожным путям со стороны лесопосадок.

Екатерина Гура

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