16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
На территории завода в Алтайском крае заметили медведей
Животные не проявляли агрессии и вскоре покинули территорию под присмотром специалистов.
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Сотрудники коксохимического предприятия «Алтай-Кокс» в городе Заринске в Алтайском крае заметили на территории предприятия медведицу с тремя медвежатами. Они не проявляли агрессии и внимательно исследовали новую местность. Очевидцы сняли животных на видео и вызвали полицейских и охотоведов.
Сообщается, что на время отлова перемещение по территории предприятия было ограничено. Специалисты, которые приехали на вызов, постарались как можно быстрее и безопаснее выпроводить хищников в лес. Медведица и один медвежонок практически сразу покинули территорию завода, еще один малыш присоединился к ним позже. А вот третий медвежонок был очень напуган — он бегал по территории, натыкался на постройки и предметы, а затем где-то спрятался. Но в итоге и он спустя время присоединился к своей семье.
Вечером того же дня дикое семейство было замечено на окраине Заринска. Животные немного побродили по пустым улицам, а затем ушли в лес. Предположительно, медведи попали на завод по железнодорожным путям со стороны лесопосадок.
Екатерина Гура