Ученые рекомендуют ревакцинацию для укрепления иммунитета к COVID-19

Исследование показало, что в течение трех месяцев после полной вакцинации лишь у одного из 285 человек тест показывал наличие коронавируса. По истечении трех месяцев коронавирус обнаруживался у одного из 181 человека. Таким образом, рост составил 57%. И во всех случаях у заразившихся выявлялся штамм «дельта».
При этом для невакцинированных риск заразиться COVID-19, по данным исследования, гораздо выше — в этой группе коронавирус был обнаружен у каждого 56-го человека.
Комментируя результаты исследования, его руководитель профессор Пол Эллиотт отметил: «Процент людей с положительным результатом после двух доз вакцины, полученных в пределах шести месяцев до этого, выше, чем когда этот период составляет менее трех месяцев. Поэтому можно предположить, что вероятность заражения спустя три месяца после вакцинации становится выше. И мы пока не можем говорить о том, что происходит после этого. Но результаты явно говорят о том, что целесообразно проходить ревакцинацию, когда появляется такая возможность».
Исследование также показало, что уровень распространения COVID-19 в сентябре вырос — заражался один из 120 человек (в июле этот показатель составлял 1 из 169). Участились случаи заражения среди школьников или в семьях, где есть дети. Самый высокий уровень заражения — в возрастной группе 5−17 лет — 2,5%.
Напомним, результаты исследования, проведенного в Швеции и Италии, показали, что у большинства переболевших COVID-19 антитела сохраняются до 15 месяцев. При этом наиболее резко их титры снижаются в первые полгода после болезни.