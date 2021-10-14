Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 октябряОткрытие Мариинского театра, публикация книги о Винни Пухе, создание МГИМО и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
10Названы 10 крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет
17:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Ученые рекомендуют ревакцинацию для укрепления иммунитета к COVID-19

Риск заражения COVID-19 через 3−6 месяцев после полной вакцинации возрастает почти на 60%. Об этом свидетельствуют данные нового исследования ученых Имперского колледжа Лондона. Они проанализировали результаты мазков 100 тыс. как вакцинированных, так и не вакцинированных британцев в период с 9 по 27 сентября, а также 100 тыс. британцев за июнь-июль этого года.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
17:07 (мск)В Tez Tour считают авиасообщение с Таиландом недостаточным для восстановления турпотока
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Исследование показало, что в течение трех месяцев после полной вакцинации лишь у одного из 285 человек тест показывал наличие коронавируса. По истечении трех месяцев коронавирус обнаруживался у одного из 181 человека. Таким образом, рост составил 57%. И во всех случаях у заразившихся выявлялся штамм «дельта».

При этом для невакцинированных риск заразиться COVID-19, по данным исследования, гораздо выше — в этой группе коронавирус был обнаружен у каждого 56-го человека.

Комментируя результаты исследования, его руководитель профессор Пол Эллиотт отметил: «Процент людей с положительным результатом после двух доз вакцины, полученных в пределах шести месяцев до этого, выше, чем когда этот период составляет менее трех месяцев. Поэтому можно предположить, что вероятность заражения спустя три месяца после вакцинации становится выше. И мы пока не можем говорить о том, что происходит после этого. Но результаты явно говорят о том, что целесообразно проходить ревакцинацию, когда появляется такая возможность».

Исследование также показало, что уровень распространения COVID-19 в сентябре вырос — заражался один из 120 человек (в июле этот показатель составлял 1 из 169). Участились случаи заражения среди школьников или в семьях, где есть дети. Самый высокий уровень заражения — в возрастной группе 5−17 лет — 2,5%.

Напомним, результаты исследования, проведенного в Швеции и Италии, показали, что у большинства переболевших COVID-19 антитела сохраняются до 15 месяцев. При этом наиболее резко их титры снижаются в первые полгода после болезни.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алена Миклашевская

 Бывший отчим принес подростка в жертву
Узбекистан повел себя нештатно
Песков назвал условие перехода к чрезвычайным мерам против COVID
В туротрасли оценили открытие авиасообщения с Таиландом
Крупнейшая итальянская авиакомпания прекратит существование
Выявлена схема по массовому обману россиян через свидания
Американский штат наводнили большие пауки из Азии (фото)
В России новые рекорды по количеству смертей и заболевших COVID
Пожилым врачам и медсестрам предложили вернуться на работу
Здоровье
Неоперабельная экс-жена Аршавина написала пугающее послание Сейчас ее заболевание в ремиссии.
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Авто
У «Тигуана» в России появится еще один конкурент из Поднебесной Компания FAW в декабре начнет продавать в нашей стране анонсированный ранее стильный компактный кроссовер c мощным турбомотором
Кино
Бузова заявила, что снялась в Голливуде Звезда пока не стала раскрывать подробности своих съемок в голливудском фильме
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Дети
Российский подросток сбежал из дома и три дня жил в торговом центре Ребенка искали трое суток
Леди
Гоген Солнцев развелся с пожилой женой Участник российских телешоу опубликовал в инстаграме свидетельство о разводе
Дом
С чем сочетать разные виды дерева в интерьере
Как выглядит дом 56-летнего Роберта Дауни-младшего
5 убойных средств, которые отмоют жир с кухонного фартука
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь