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17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американский штат наводнили желто-синие пауки из Азии

Страшные, но не опасные.

В преддверии Хэллоуина жители штата Джорджия в США повсеместно наблюдают жутковатые декорации, созданные самой природой. Этой осенью в регионе необычайно размножились пауки Nephila clavata, которых еще называют джоро.

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Завезенный из Азии вид легко узнать по яркой желто-синей расцветке, необычно длинным лапам и большой паутине. У самок также имеются характерные красные полосы на задней части брюха. Такой паук размером с детскую ладонь.

У Nephila clavata, как и у других пауков, имеется яд для того, чтобы усмирять и переваривать добычу. Однако для людей эти пауки не опасны, заверяют биологи. Более того, эти «чудовища» боятся людей и прячутся, едва завидев двуногих.

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Пауки джоро едят вредных насекомых, даже москитов, и хорошо ладят с местными видами пауков. Ученые призывают американцев не бояться новых обитателей Джорджии.

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