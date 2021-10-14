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18:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Российские ученые показали, как выглядели жители Курска в V веке

Они реконструировали внешность на основе найденных ранее захоронений.

Специалисты Сейминско-Суджинской археологической экспедиции воссоздали внешность людей, которые жили в V веке на территории Курской области. Пока ученые опубликовали изображения двух женщин, но сейчас они также работают над портретами двух мужчин.

Сообщается, что останки людей были найдены археологами при исследовании могильника черняховской культуры Дальний в Большесолдатском районе Курской области.

Найденные черепа были детально изучены и реконструированы с помощью компьютерной программы. 

По словам археологов, эти реконструкции показывают два разных типа внешности, что подтверждается материалами других могильников на территории Украины, Молдавии и Румынии.

Екатерина Гура

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