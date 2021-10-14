Изрезанный шредером рисунок Бэнкси ушел с молотка за рекордные $25,4 млн

Сумма, заплаченная за работу под названием «Любовь в мусорном баке», оказалась почти в 18 раз больше, чем предыдущий владелец заплатил за практически полностью уничтоженный лот три года назад. Арт-перформанс произошел 5 октября 2018 года, когда на торгах Sotheby’s в Лондоне продавалась репродукция работы Бэнкси под названием «Девочка с шаром». Она была продана за £1,04 млн ($1,36 млн по курсу на тот момент) и сразу же после удара молотка попала под спрятанные художником в нижней части картинной рамы ножи, которые разрезали ее на тонкие ленточки.
Правда, потайной шредер в определенный момент сломался, так что половина картины осталась нетронутой лезвиями. Покупательница картины, которая, по данным Sotheby’s, давно коллекционирует работы Бэнкси, не стала отменять сделку, но тут же изменила название рисунка.
До этого самым дорогим рисунком Бэнкси была работа на тему врачей и борьбы с коронавирусом.
Подаренная им английской больнице картина была продана в марте этого года за £16,76 млн ($23,17 млн).
«Это был словно вихрь — следить за судьбой уже ставшей легендарной картины и вновь получить ее в наши руки, предложив ее сегодня в том же самом зале, где она была создана художником», — прокомментировал результаты торгов старший директор отдела современного искусства Sotheby’s Алекс Бранчи.
Загадочному художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность — никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых бристольский мастер граффити неизменно предстает с закрытым лицом.
Граффити Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства, лицемерия властей или самые злободневные темы вроде пандемии COVID-19, принесли ему всемирную славу и пользуются большой популярностью, а цены на его работы достигают новых высот, подтверждением чего стали сегодняшние торги.
В 2018 году в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве прошла первая в России выставка работ Бэнкси. За три месяца работы — с 2 июня по 2 сентября — ее посетили более 300 тыс. человек. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм «Выход через сувенирную лавку» (Exit Through the Gift Shop), который впоследствии был номинирован на премию «Оскар».