Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Интервью Владимира Путина CNBC. Главное Он ответил на вопросы о преемнике, об уходе от расчетов в долларе, мировом энергорынке и доходах россиян
Фоторепортажи
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
9В какие приметы и суеверия верят медики
14 октября, источник: ТАСС

Изрезанный шредером рисунок Бэнкси ушел с молотка за рекордные $25,4 млн

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Рисунок Бэнкси, получивший всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил установленный автором потайной шредер, ушел с молотка в Лондоне за рекордные для работ британского уличного художника £18,6 млн ($25,4 млн). Об этом свидетельствуют результаты проходящих сейчас в столице Великобритании торгов произведениями современного искусства. Их проводит аукционный дом Sotheby’s.

Источник: AFP 2021

Сумма, заплаченная за работу под названием «Любовь в мусорном баке», оказалась почти в 18 раз больше, чем предыдущий владелец заплатил за практически полностью уничтоженный лот три года назад. Арт-перформанс произошел 5 октября 2018 года, когда на торгах Sotheby’s в Лондоне продавалась репродукция работы Бэнкси под названием «Девочка с шаром». Она была продана за £1,04 млн ($1,36 млн по курсу на тот момент) и сразу же после удара молотка попала под спрятанные художником в нижней части картинной рамы ножи, которые разрезали ее на тонкие ленточки.

Правда, потайной шредер в определенный момент сломался, так что половина картины осталась нетронутой лезвиями. Покупательница картины, которая, по данным Sotheby’s, давно коллекционирует работы Бэнкси, не стала отменять сделку, но тут же изменила название рисунка.

До этого самым дорогим рисунком Бэнкси была работа на тему врачей и борьбы с коронавирусом.
Читайте также
Граффити, картины и скульптуры, посвященные медработникам

Подаренная им английской больнице картина была продана в марте этого года за £16,76 млн ($23,17 млн).

«Это был словно вихрь — следить за судьбой уже ставшей легендарной картины и вновь получить ее в наши руки, предложив ее сегодня в том же самом зале, где она была создана художником», — прокомментировал результаты торгов старший директор отдела современного искусства Sotheby’s Алекс Бранчи.

О Бэнкси

Загадочному художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность — никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых бристольский мастер граффити неизменно предстает с закрытым лицом.

Граффити Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства, лицемерия властей или самые злободневные темы вроде пандемии COVID-19, принесли ему всемирную славу и пользуются большой популярностью, а цены на его работы достигают новых высот, подтверждением чего стали сегодняшние торги.

В 2018 году в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве прошла первая в России выставка работ Бэнкси. За три месяца работы — с 2 июня по 2 сентября — ее посетили более 300 тыс. человек. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм «Выход через сувенирную лавку» (Exit Through the Gift Shop), который впоследствии был номинирован на премию «Оскар».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Связь работала до самого удара, последняя передача заканчивалась словами: "Прощайте. Погибаем"
После обыска бывшая чиновница скрылась в неизвестном направлении
Песков назвал условие перехода к чрезвычайным мерам против COVID
Ученые нашли причину осложнений со здоровьем глаз после COVID-19
Крупнейшая итальянская авиакомпания прекратит существование
Курс доллара на бирже упал до минимума с июля 2020 года
Российские ученые показали, как выглядели жители Курска в V веке
Ученые узнали, что будет после гибели Солнца
Gnezdo.ru
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Авто
ГИБДД описала типичного нарушителя ПДД Столичная ГИБДД провела анализ данных водителей, игнорирующих правила дорожного движения, и нашла у них много общего
Кино
Милохин и Медведева стали Джокером и Харли Квинн в шоу Смотрите на новые перевоплощения участников популярного телешоу в нашем фоторепортаже
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Популярные темы на «Детях»
Приглашают ли родственников при рождении ребенка? 196
Внешняя схожесть 129
Маленький ребенок 1,5 мес 117
Как сказать 90
Леди
75-летняя Сьюзан Сарандон устроила съемку в косухе на голое тело Актриса подняла градус соблазнительности на максимум
Дом
С чем сочетать разные виды дерева в интерьере
Как выглядит дом 56-летнего Роберта Дауни-младшего
5 убойных средств, которые отмоют жир с кухонного фартука
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь