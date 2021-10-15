01:07 (мск), источник: РБК
В России началась перепись населения
В России началась перепись населения, сроки ее проведения — с 15 октября по 14 ноября этого года — определены соответствующим приказом Минэкономразвития.
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Организацией процесса и его координацией руководит государственная служба статистики — Росстат. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, также могут участвовать в переписи.
Данные, которые собирают переписчики, затем используют органы власти, чтобы принимать решения о развитии регионов, строительстве новых дорог и других объектов инфраструктуры, о необходимости новых законов. Бизнес принимает на основании этих данных решения о строительстве новых производств, хранилищ, складов, недвижимости и других объектов, а ученые используют для различных исследований.
Поучаствовать в переписи 2021 года можно очно и онлайн — дойти до стационарного участка, дождаться переписчика дома или пройти перепись на портале госуслуг, говорится на официальном сайте переписи.
Чтобы поучаствовать в переписи онлайн, необходимо иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, отправить свои данные в электронном виде можно до 8 ноября.
Перепись в онлайн-формате позволяет внести не только свои данные, но и данные членов своей семьи. После этого при визите переписчика на дом ему можно будет просто показать сгенерированный по итогам заполнения анкеты QR-код.
Традиционный способ прохождения переписи — дождаться переписчика дома. Переписчик не будет спрашивать никакие документы, все данные он будет заносить в анкету со слов граждан. Кроме того, можно самостоятельно прийти в пункты переписи населения. Где располагается ближайший, можно посмотреть на специальной карте.
Тем, кто проживает в России постоянно, предстоит ответить на 33 вопроса — о себе и жилищных условиях, а временно проживающим — всего на семь, в том числе сообщить о цели приезда.
Вопросы, на которые у респондента нет ответа, можно пропускать.
Опознать переписчика при личном контакте можно по жилету, шарфу и сумке с символикой переписи. Кроме того, у него должно быть специальное удостоверение и подтверждающие личность документы. Пускать переписчика в дом или квартиру при этом необязательно, ответить на его вопросы можно за порогом дома.
Предварительные результаты переписи появятся на сайте Росстата в апреле 2022 года. Окончательные итоги опубликуют в несколько этапов до конца следующего года.
Сроки проведения Всероссийской переписи населения несколько раз переносились. Изначально она должна была пройти в октябре 2020 года. Однако из-за эпидемии коронавируса Росстат дважды ее переносил: сначала на апрель 2021 года, а затем на сентябрь. Уже в июле этого года на совещании под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова было решено сдвинуть сроки проведения переписи еще раз — на октябрь. Это изменение сроков было связано с тем, что ресурсы, необходимые для проведения переписи, были задействованы на выборах в Госдуму, которые прошли в сентябре.
Поскольку цель переписи — учесть каждого жителя России, а добраться в некоторые регионы страны можно не круглый год, для отдаленных и труднодоступных регионов Минэкономразвития определило иные сроки ее проведения.
Так, например, в некоторых труднодоступных регионах Свердловской области перепись началась еще в июле, а кочующее население некоторых районов Ямало-Ненецкого автономного округа перепишут только в декабре этого года.
В некоторых удаленных регионах перепись уже завершилась, говорил в начале сентября заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. По данным на 9 сентября, в ней приняли участие свыше 275 тыс. человек, проживающих в труднодоступных регионах Якутии, Камчатского и Хабаровского краев, Свердловской области, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
По итогам предыдущей переписи 2010 года численность людей, постоянно проживающих на территории страны, составила 142 857 000. Еще порядка 90 тыс. россиян находились в длительных командировках за рубежом.
По данным Росстата на 1 января 2021 года, численность населения составляла 146 171 000 человек.