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03:28 (мск), источник: Известия

Гинцбург заявил об окончании пострегистрационных исследований «Спутника V»

Пострегистрационнные исследования российской вакцины «Спутник V» завершились, поданы документы на постоянную регистрацию. Об этом сообщил в пятницу, 15 октября, руководитель Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Источник: Reuters

«Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются», — цитирует Гинцбурга «РИА Новости».

«Спутник V» — первая в России и мире вакцина от коронавируса. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, был зарегистрирован 11 августа 2020 года.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

13 октября помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао заявила, что рассмотрение заявки на одобрение ВОЗ экстренного применения «Спутника V» возобновится сразу после подписания необходимых документов, этот процесс ожидается «довольно скоро».

В тот же день глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» может быть зарегистрирован ВОЗ до конца текущего года.

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