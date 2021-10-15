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06:13 (мск), источник: РБК

Эксперты оценили выводы немецких медиков о последствиях COVID для глаз

Опрошенные РБК эксперты оценили выводы немецких ученых из Института Макса Планка о способности коронавируса SARS-CoV-2 вызывать серьезные осложнения с глазами.

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Источник: Reuters

Специалист по вакцинам, директор центра Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков отметил, что статья ученых еще не прошла рецензирования. Однако в их выводах, по словам Чумакова, нет ничего удивительного, поскольку коронавирус поражает не только легкие и дыхательные пути, но также способен поражать и почки, и нервную систему.

«После острой фазы, когда, казалось бы, человек выздоровел, у многих наступают такие последствия, которые включают в себя туманность сознания, неспособность сфокусироваться. Люди чувствуют себя нездоровыми очень долго, неудивительно, что это может затрагивать и глаза, потому что глаза — это часть нервной системы», — пояснил эксперт.

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Особенность вируса состоит в том, что он прикрепляется к рецептору ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2), который регулирует кровяное давление и выполняет многие другие функции.

«Рецептор находится на клетках очень разных органов, начиная от легких, стенок сосудов, почек. Поэтому вирус может попасть в клетки очень разных органов и навести там много беспорядков. <…> Эта болезнь гораздо более коварная, чем кажется на первый взгляд», — отметил Чумаков.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила РБК, что по состоянию роговицы глаза человека, перенесшего COVID-19, можно определить «выраженность симптомов пост-ковида», то есть понять насколько сильно пострадал организм. «Есть способ измерения плотности нервных окончаний в роговице. Потому что, если оно в роговице пострадало, оно и в ногах пострадало, и сердце тоже пострадало. Это объективный диагностический критерий выраженности постковидного синдрома», — сообщила она.

Препринт исследования немецких ученых был опубликован 12 октября на портале bioRxiv. В рамках исследования специалисты пришли к выводу, что коронавирус может проникать в глаза и инфицировать фоторецепторы и нервные клетки сетчатки глаза. Авторы выяснили также, что антитела, блокирующие белок ACE2, уменьшают инфицирование клеток сетчатки.

В июле вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил РБК, что после перенесенного коронавируса могут образоваться тромбы в сосудах, в том числе в глазных, поэтому не исключено появление пятен перед глазами, ухудшение зрения в качестве симптомов.

В феврале британские врачи сообщили о первом случае развития стойкой корковой слепоты у 54-летней женщины, заразившейся коронавирусом. Она развилась после длительного пребывания пациентки в реанимации и синдрома задней обратимой энцефалопати. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала этот случай уникальным. Она предположила, что у пациентки мог быть инсульт, связанный с гемодинамическими нарушениями (нарушение кровотока) или же клинический признак вызвало проявление энцефалопатии (дистрофическое поражение мозговой ткани).

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