10 вопросов о Всероссийской переписи населения

С 15 октября по 14 ноября пройдет Всероссийская перепись населения (ВПН), которая должна была состояться еще в 2020 году, но трижды переносилась из-за пандемии. Впервые перепись будет цифровой (ответы сразу заносятся в электронном виде) и в гибридном формате — офлайн или онлайн по выбору респондента. Жителей труднодоступных районов страны начали переписывать уже с 1 апреля, а осенью завершится основной этап.
Все, что нужно знать о переписи населения, — в материале РБК.
Зачем нужна перепись населения?
Цель переписи — собрать наиболее полные данные о том, кто и как живет в России, об условиях проживания россиян, уровне образования, владении языками, национальности, семейном положении. Основная информация о жителях страны есть в базах загсов, МВД и других ведомств, но переписи считаются более полным и независимым источником, охватывающим широкий круг вопросов.
Результаты переписей используются для формирования социально-экономической политики государства.
Например, после Всесоюзной переписи 1926 года началась разработка планов развития народного хозяйства в Советском Союзе — пятилеток. В первую пятилетку (1928−1932 годы) было построено 3 тыс. новых заводов; данные переписи позволили понять, где их оптимальнее возводить и кто будет на них работать. В наше время на основе данных переписей формируются программы по социальной поддержке, размеры и типы льгот, стратегические планы развития регионов и государства в целом. Так, после проведения переписи 2002 года появилась программа материнского капитала.
«Без переписи, которая выверяет ошибки статистики, накопленные за десять лет, регионы и государство в целом как без рук. На основании результатов переписи Росстат вносит корректировки в данные о рождаемости, смертности и, что особенно важно, миграции. Это наиболее достоверные данные о населении, которые нужны для принятия всех решений», — объясняет профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.
«Решения по результатам переписи принимают не только органы власти на всех уровнях, но и бизнес. Сейчас коммерсанты выкладывают большие деньги за исследования о потребителях. Теперь эту информацию можно будет найти в свободном доступе на цифровой BI-платформе Росстата (от business intelligence — бизнес-аналитика): там можно видеть социально-демографический портрет жителей любого муниципалитета», — сообщили РБК в пресс-службе Росстата.
Как часто проводятся переписи?
Всего в истории Российской империи, СССР и новой России было одиннадцать переписей населения. Первая прошла в 1897 году (численность населения была определена в 125,7 млн человек), последняя — в 2010-м (численность населения составила 142,9 млн).
Две переписи были признаны несостоявшимися — в 1920 году (из-за Гражданской войны) и 1937-м (предположительно, ее результаты были засекречены, чтобы скрыть масштабы репрессий).
В 1990-х годах россиян не переписывали ни разу: первая перепись в истории России состоялась в 2002 году. К этому времени Организация Объединенных Наций рекомендовала проводить переписи в странах раз в десять лет — за это время вырастает новое поколение, формируются тенденции развития в регионах, выявляются миграционные процессы. Двенадцатая перепись в России станет частью глобальной Всемирной переписи населения раунда 2020 года. По данным ООН, в этот период переписи населения пройдут в 80 странах мира.
Как принять участие в переписи?
Есть три способа пройти перепись:
- Встретиться с переписчиком дома и ответить на его вопросы. Так проходили все переписи в России и Советском Союзе. О том, когда именно переписчик дойдет до вашего дома, можно узнать на переписном участке, перечень которых должен быть опубликован на сайте Всероссийской переписи и порталах региональных статведомств. В отличие от прошлых переписей в этот раз переписчики будут снабжены планшетами для заполнения данных — так ответы можно будет быстрее обрабатывать.
- Ответить на вопросы переписи в электронном виде — через приложение или портал «Госуслуги», выбрав услугу «Участие в переписи населения». С одного аккаунта можно переписать всех членов семьи, живущих с владельцем учетной записи. Этой возможностью можно воспользоваться с 15 октября по 8 ноября. После заполнения опросного листа на электронную почту и на мобильный телефон придет QR-код. Он нужен, для того чтобы показать переписчику, который все равно придет к вам домой, — он отметит, что ответы уже получены.
- Прийти самостоятельно на переписной участок или в центр предоставления госуслуг «Мои документы». На переписных участках будут работать переписчики, которые занесут данные в планшет; после этого домой к вам уже не должны прийти. В МФЦ предложат переписаться с помощью портала госуслуг (волонтеры помогут зайти на сайт). В этом случае респондент получит QR-код для предъявления переписчику, который придет домой.
Кто сможет принять участие в переписи?
Пройти перепись могут все жители России вне зависимости от гражданства, а также граждане России, временно находящиеся за пределами страны.
Перепишут тех, кто проживает или намерен проживать на территории страны в течение 12 месяцев. То же самое с региональной пропиской: если человек год фактически проживает на территории региона, то считается его жителем. Иностранные граждане и лица без гражданства, которые прибыли в Россию в поисках политического убежища, тоже будут переписаны.
Если россиянин находится за границей, он может попросить членов семьи пройти опрос за него, когда переписчики придут домой, или пройти опрос на сайте госуслуг и прислать QR-код родственникам. Граждане России, находящиеся за рубежом, подлежат переписи в следующих случаях:
- они находятся там в длительной командировке или служат там по линии органов государственной власти (сотрудники посольств, торговых представительств, военные и т. д.) более одного года;
- они постоянно проживают в России, но временно выехали за рубеж в командировку, на работу по контрактам с российскими или иностранными фирмами или учебу на срок менее одного года;
- они временно выехали за рубеж на лечение, отдых, в гости к родственникам и знакомым независимо от срока; они космонавты или моряки рыболовного или торгового флота, находящиеся на дату переписи населения в плавании.
Как понять, что вместо переписчика пришел мошенник?
В начале октября МВД предупредило россиян, что под видом переписчика могут прийти мошенники. Заподозрить неладное стоит, если:
- «переписчик» пришел не в срок проведения переписи, то есть раньше 15 октября и после 14 ноября;
- просит пройти перепись с помощью СМС-сообщения или по телефону — настоящие переписчики используют только планшеты и не интересуются паспортом или другими персональными данными;
- предлагают пройти опрос на улице или во дворе — настоящую перепись проводят только в домах.
Опознать переписчика можно по специальной форме: шарфу, сумке-портфелю для планшета и бланков переписных листов, накидке со светоотражающими элементами с логотипом Всероссийской переписи населения 2020 года (несмотря на перенос, форму не стали менять). У переписчика можно попросить официальное удостоверение, которое он должен предъявить вместе с паспортом.
Какие вопросы будут в переписи?
Гражданам России предложат ответить на 33 вопроса из бланков двух форм — «Л» и «П». В бланках формы «Л» 23 пункта и 26 вопросов о поле, возрасте, гражданстве, месте рождения и проживания, национальности, образовании, семейном положении, количестве детей, источниках дохода, занятости. Бланк формы «П» содержит семь вопросов о жилищных условиях: типе жилого помещения, времени постройки дома, общей площади квартиры или дома, количестве комнат и благоустройстве дома.
Для находящихся в России иностранцев предназначен бланк формы «В»: там семь вопросов о поле, возрасте, стране постоянного проживания, цели приезда в Россию, продолжительности пребывания.
По сравнению с переписью 2010 года в переписных листах появилось несколько новых вопросов. В вопросе о владении языками попросят ответить об использовании языка в повседневной жизни. В графе об образовании появились вариант «дошкольное образование» и градации высшего образования — «бакалавриат», «специалитет», «магистратура». Обновились блоки вопросов о занятости, миграции и источниках дохода: появилась графа «самозанятые», появился вопрос о прежнем месте жительства и более подробным стал вопрос «Где находилась ваша основная работа?». Поинтересуются у россиян и наличием доступа к интернету и мобильной связи.
Можно ли отказаться от ответов частично или полностью?
По опросу ВЦИОМа, проведенному накануне переписи, в ней планируют принять участие 85% граждан.
Однако у каждого человека остается право не участвовать в переписи. В статистку в этом случае войдут лишь основные данные из административных источников — пол, возраст.
В 2014 году Росстат, который тогда возглавлял Александр Суринов, предлагал штрафовать граждан за отказ участвовать в переписи. Однако соответствующие поправки в закон «О Всероссийской переписи населения» не были приняты.
Если человек отказался отвечать на часть вопросов опросного листа, то никаких санкций не последует. При обработке анкеты учтут только полученные ответы.
Анкеты анонимны. Считается, что так у переписчиков больше шансов получить откровенные ответы. Предъявлять паспорт или другие документы не нужно.
Правило анонимности применяется еще со времен переписи 1926 года, когда в графе об основной профессии встречались такие ответы, как «вор-рецидивист» или «проститутка».
По закону «О Всероссийской переписи населения» заполнить анкеты можно самостоятельно или попросить переписчика записать ответы. При этом переписчики могут спросить имя и фамилию (но не паспорт) — это нужно, чтобы повторно не опросили одного и того же человека. Имя не будет храниться вместе с информацией переписного листа, что позволит гарантировать конфиденциальность. Информация с планшетов переписчиков и через портал госуслуг передается по защищенным каналам связи на сервер Росстата. Все персональные данные отделяются от анкет еще на этапе передачи в единую информационную систему переписи, заверили в статведомстве.
«Все данные со слов респондента собираются исключительно в интересах статистики и не передаются Налоговой службе, Пенсионному фонду, МВД, иным ведомствам и организациям», — подчеркнули в Росстате.
Что будет за смешные или неправдивые ответы?
Последние переписи показали наличие среди россиян «эльфов», «единорогов», «троллей». Во время переписи 2002 года выявился «последний могиканин» — так назвался один из опрошенных, рассказали РБК в Росстате. Однако доля смешных и парадоксальных ответов укладывается в статистическую погрешность и не влияет на общие итоги переписи.
По итогам переписи 2010 года оказалось, что замужних женщин в стране больше, чем женатых мужчин.
Это известный феномен, связанный с тем, что женщины, живущие в незарегистрированном браке, чаще отвечают, что находятся замужем, а мужчины, живущие в незарегистрированном браке, чаще говорят, что не женаты.
Как заявлял глава Росстата Павел Малков, респонденты могут называть себя как угодно — орком, хоббитом, печенегом. Но в финальном отчете после завершения переписи эти люди будут объединены в группу «Другие ответы на вопрос о национальной принадлежности».
В 2010 году к эльфам, гоблинам и прочим себя причислили 1024 россиянина.
Когда будут обнародованы результаты переписи?
Предварительные итоги Всероссийской переписи населения о численности, возрастах и полах населения станут известны в апреле 2022 года. Полные итоги переписи населения планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.
Самые первые переписи обрабатывались по восемь лет — сведения за это время теряли актуальность. Результаты переписи 2010 года, «бумажной», были опубликованы в четвертом квартале 2013 года: на их подготовку ушло в два раза больше времени, чем планируется потратить сейчас.