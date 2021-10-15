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11:07 (мск), источник: РБК

10 вопросов о Всероссийской переписи населения

15 октября стартует очередная Всероссийская перепись населения. Зачем она нужна, как принять в ней участие без личного контакта с переписчиком и что будет, если назваться эльфом, — в материале РБК.

Источник: РИА "Новости"

С 15 октября по 14 ноября пройдет Всероссийская перепись населения (ВПН), которая должна была состояться еще в 2020 году, но трижды переносилась из-за пандемии. Впервые перепись будет цифровой (ответы сразу заносятся в электронном виде) и в гибридном формате — офлайн или онлайн по выбору респондента. Жителей труднодоступных районов страны начали переписывать уже с 1 апреля, а осенью завершится основной этап.

Все, что нужно знать о переписи населения, — в материале РБК.

Зачем нужна перепись населения?

Цель переписи — собрать наиболее полные данные о том, кто и как живет в России, об условиях проживания россиян, уровне образования, владении языками, национальности, семейном положении. Основная информация о жителях страны есть в базах загсов, МВД и других ведомств, но переписи считаются более полным и независимым источником, охватывающим широкий круг вопросов.

Результаты переписей используются для формирования социально-экономической политики государства.

Например, после Всесоюзной переписи 1926 года началась разработка планов развития народного хозяйства в Советском Союзе — пятилеток. В первую пятилетку (1928−1932 годы) было построено 3 тыс. новых заводов; данные переписи позволили понять, где их оптимальнее возводить и кто будет на них работать. В наше время на основе данных переписей формируются программы по социальной поддержке, размеры и типы льгот, стратегические планы развития регионов и государства в целом. Так, после проведения переписи 2002 года появилась программа материнского капитала.

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«Без переписи, которая выверяет ошибки статистики, накопленные за десять лет, регионы и государство в целом как без рук. На основании результатов переписи Росстат вносит корректировки в данные о рождаемости, смертности и, что особенно важно, миграции. Это наиболее достоверные данные о населении, которые нужны для принятия всех решений», — объясняет профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

«Решения по результатам переписи принимают не только органы власти на всех уровнях, но и бизнес. Сейчас коммерсанты выкладывают большие деньги за исследования о потребителях. Теперь эту информацию можно будет найти в свободном доступе на цифровой BI-платформе Росстата (от business intelligence — бизнес-аналитика): там можно видеть социально-демографический портрет жителей любого муниципалитета», — сообщили РБК в пресс-службе Росстата.

Источник: РИА "Новости"

Как часто проводятся переписи?

Всего в истории Российской империи, СССР и новой России было одиннадцать переписей населения. Первая прошла в 1897 году (численность населения была определена в 125,7 млн человек), последняя — в 2010-м (численность населения составила 142,9 млн).

Две переписи были признаны несостоявшимися — в 1920 году (из-за Гражданской войны) и 1937-м (предположительно, ее результаты были засекречены, чтобы скрыть масштабы репрессий).

В 1990-х годах россиян не переписывали ни разу: первая перепись в истории России состоялась в 2002 году. К этому времени Организация Объединенных Наций рекомендовала проводить переписи в странах раз в десять лет — за это время вырастает новое поколение, формируются тенденции развития в регионах, выявляются миграционные процессы. Двенадцатая перепись в России станет частью глобальной Всемирной переписи населения раунда 2020 года. По данным ООН, в этот период переписи населения пройдут в 80 странах мира.

Как принять участие в переписи?

Есть три способа пройти перепись:

  • Встретиться с переписчиком дома и ответить на его вопросы. Так проходили все переписи в России и Советском Союзе. О том, когда именно переписчик дойдет до вашего дома, можно узнать на переписном участке, перечень которых должен быть опубликован на сайте Всероссийской переписи и порталах региональных статведомств. В отличие от прошлых переписей в этот раз переписчики будут снабжены планшетами для заполнения данных — так ответы можно будет быстрее обрабатывать.
  • Ответить на вопросы переписи в электронном виде — через приложение или портал «Госуслуги», выбрав услугу «Участие в переписи населения». С одного аккаунта можно переписать всех членов семьи, живущих с владельцем учетной записи. Этой возможностью можно воспользоваться с 15 октября по 8 ноября. После заполнения опросного листа на электронную почту и на мобильный телефон придет QR-код. Он нужен, для того чтобы показать переписчику, который все равно придет к вам домой, — он отметит, что ответы уже получены.
  • Прийти самостоятельно на переписной участок или в центр предоставления госуслуг «Мои документы». На переписных участках будут работать переписчики, которые занесут данные в планшет; после этого домой к вам уже не должны прийти. В МФЦ предложат переписаться с помощью портала госуслуг (волонтеры помогут зайти на сайт). В этом случае респондент получит QR-код для предъявления переписчику, который придет домой.

Источник: РИА "Новости"
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Кто сможет принять участие в переписи?

Пройти перепись могут все жители России вне зависимости от гражданства, а также граждане России, временно находящиеся за пределами страны.

Перепишут тех, кто проживает или намерен проживать на территории страны в течение 12 месяцев. То же самое с региональной пропиской: если человек год фактически проживает на территории региона, то считается его жителем. Иностранные граждане и лица без гражданства, которые прибыли в Россию в поисках политического убежища, тоже будут переписаны.

Если россиянин находится за границей, он может попросить членов семьи пройти опрос за него, когда переписчики придут домой, или пройти опрос на сайте госуслуг и прислать QR-код родственникам. Граждане России, находящиеся за рубежом, подлежат переписи в следующих случаях:

  • они находятся там в длительной командировке или служат там по линии органов государственной власти (сотрудники посольств, торговых представительств, военные и т. д.) более одного года;
  • они постоянно проживают в России, но временно выехали за рубеж в командировку, на работу по контрактам с российскими или иностранными фирмами или учебу на срок менее одного года;
  • они временно выехали за рубеж на лечение, отдых, в гости к родственникам и знакомым независимо от срока; они космонавты или моряки рыболовного или торгового флота, находящиеся на дату переписи населения в плавании.

Как понять, что вместо переписчика пришел мошенник?

В начале октября МВД предупредило россиян, что под видом переписчика могут прийти мошенники. Заподозрить неладное стоит, если:

  • «переписчик» пришел не в срок проведения переписи, то есть раньше 15 октября и после 14 ноября;
  • просит пройти перепись с помощью СМС-сообщения или по телефону — настоящие переписчики используют только планшеты и не интересуются паспортом или другими персональными данными;
  • предлагают пройти опрос на улице или во дворе — настоящую перепись проводят только в домах.

Опознать переписчика можно по специальной форме: шарфу, сумке-портфелю для планшета и бланков переписных листов, накидке со светоотражающими элементами с логотипом Всероссийской переписи населения 2020 года (несмотря на перенос, форму не стали менять). У переписчика можно попросить официальное удостоверение, которое он должен предъявить вместе с паспортом.

Источник: РИА "Новости"

Какие вопросы будут в переписи?

Гражданам России предложат ответить на 33 вопроса из бланков двух форм — «Л» и «П». В бланках формы «Л» 23 пункта и 26 вопросов о поле, возрасте, гражданстве, месте рождения и проживания, национальности, образовании, семейном положении, количестве детей, источниках дохода, занятости. Бланк формы «П» содержит семь вопросов о жилищных условиях: типе жилого помещения, времени постройки дома, общей площади квартиры или дома, количестве комнат и благоустройстве дома.

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Для находящихся в России иностранцев предназначен бланк формы «В»: там семь вопросов о поле, возрасте, стране постоянного проживания, цели приезда в Россию, продолжительности пребывания.

По сравнению с переписью 2010 года в переписных листах появилось несколько новых вопросов. В вопросе о владении языками попросят ответить об использовании языка в повседневной жизни. В графе об образовании появились вариант «дошкольное образование» и градации высшего образования — «бакалавриат», «специалитет», «магистратура». Обновились блоки вопросов о занятости, миграции и источниках дохода: появилась графа «самозанятые», появился вопрос о прежнем месте жительства и более подробным стал вопрос «Где находилась ваша основная работа?». Поинтересуются у россиян и наличием доступа к интернету и мобильной связи.

Можно ли отказаться от ответов частично или полностью?

По опросу ВЦИОМа, проведенному накануне переписи, в ней планируют принять участие 85% граждан.

Однако у каждого человека остается право не участвовать в переписи. В статистку в этом случае войдут лишь основные данные из административных источников — пол, возраст.

В 2014 году Росстат, который тогда возглавлял Александр Суринов, предлагал штрафовать граждан за отказ участвовать в переписи. Однако соответствующие поправки в закон «О Всероссийской переписи населения» не были приняты.

Если человек отказался отвечать на часть вопросов опросного листа, то никаких санкций не последует. При обработке анкеты учтут только полученные ответы.
Источник: РИА "Новости"

Ответы будут анонимными?

Анкеты анонимны. Считается, что так у переписчиков больше шансов получить откровенные ответы. Предъявлять паспорт или другие документы не нужно.

Правило анонимности применяется еще со времен переписи 1926 года, когда в графе об основной профессии встречались такие ответы, как «вор-рецидивист» или «проститутка».
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По закону «О Всероссийской переписи населения» заполнить анкеты можно самостоятельно или попросить переписчика записать ответы. При этом переписчики могут спросить имя и фамилию (но не паспорт) — это нужно, чтобы повторно не опросили одного и того же человека. Имя не будет храниться вместе с информацией переписного листа, что позволит гарантировать конфиденциальность. Информация с планшетов переписчиков и через портал госуслуг передается по защищенным каналам связи на сервер Росстата. Все персональные данные отделяются от анкет еще на этапе передачи в единую информационную систему переписи, заверили в статведомстве.

«Все данные со слов респондента собираются исключительно в интересах статистики и не передаются Налоговой службе, Пенсионному фонду, МВД, иным ведомствам и организациям», — подчеркнули в Росстате.

Что будет за смешные или неправдивые ответы?

Последние переписи показали наличие среди россиян «эльфов», «единорогов», «троллей». Во время переписи 2002 года выявился «последний могиканин» — так назвался один из опрошенных, рассказали РБК в Росстате. Однако доля смешных и парадоксальных ответов укладывается в статистическую погрешность и не влияет на общие итоги переписи.

По итогам переписи 2010 года оказалось, что замужних женщин в стране больше, чем женатых мужчин.

Это известный феномен, связанный с тем, что женщины, живущие в незарегистрированном браке, чаще отвечают, что находятся замужем, а мужчины, живущие в незарегистрированном браке, чаще говорят, что не женаты.

Как заявлял глава Росстата Павел Малков, респонденты могут называть себя как угодно — орком, хоббитом, печенегом. Но в финальном отчете после завершения переписи эти люди будут объединены в группу «Другие ответы на вопрос о национальной принадлежности».

В 2010 году к эльфам, гоблинам и прочим себя причислили 1024 россиянина.
Источник: РИА "Новости"

Когда будут обнародованы результаты переписи?

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения о численности, возрастах и полах населения станут известны в апреле 2022 года. Полные итоги переписи населения планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.

Самые первые переписи обрабатывались по восемь лет — сведения за это время теряли актуальность. Результаты переписи 2010 года, «бумажной», были опубликованы в четвертом квартале 2013 года: на их подготовку ушло в два раза больше времени, чем планируется потратить сейчас.

Инна Деготькова

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