Россиян предупредили о мошенниках во время переписи населения

«В этом году принять участие в переписи населения впервые можно через портал Госуслуг. Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи на “Госуслугах” или вовлечь их в свои мошеннические схемы», — заявил специалист.
Он отметил, что в этом году мошенники уже использовали схему с сайтами-дублерами во время выплат пособий на детей.
Сизов порекомендовал россиянам следить, чтобы в адресной строке браузера высвечивался настоящий адрес сайта госуслуг.
«Никаких дополнительных цифр или букв быть не должно. Так, при мошенничестве с выплатами злоумышленники дописали к нему всего одну букву “S” — gosuslugis.ru. Обратите внимание, что киберпреступники могут заменять буквы на похожие символы (например, заменяют букву “о” на цифру “0”)», — объяснил он.
Кроме того, эксперт отметил, что мошенники часто не используют защищенное SSL-соединение для своих сайтов. Что соединение незащищенное, можно понять по перечёркнутому замочку перед адресом сайта в адресной строке браузера.
Днем ранее на портале «Госуслуги» появилась интерактивная форма для участия во Всероссийской переписи населения.
Перепись населения пройдет в России с 15 октября по 14 ноября. Принять в ней участие можно в МФЦ, на стационарных переписных участках, а также в цифровом формате. Кроме того, почти 320 тыс. переписчиков будут ходить по домам.
9 сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о том, что злоумышленники начали присылать россиянам сообщения якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники и предлагают заново зарегистрироваться, уплатив пошлину. При этом потенциальной жертве предлагается пройти по ссылке на сайт-клон госуслуг, где следует заполнить анкету, выбрать лечебное учреждение и уплатить пошлину, не превышающую нескольких тысяч рублей.