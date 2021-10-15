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08:25 (мск), источник: Известия

Россиян предупредили о мошенниках во время переписи населения

Кибермошенники могут завладеть персональными данными россиян во время переписи населения. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказал руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов агентству «Прайм».

Источник: Reuters

«В этом году принять участие в переписи населения впервые можно через портал Госуслуг. Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи на “Госуслугах” или вовлечь их в свои мошеннические схемы», — заявил специалист.

Он отметил, что в этом году мошенники уже использовали схему с сайтами-дублерами во время выплат пособий на детей.

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Сизов порекомендовал россиянам следить, чтобы в адресной строке браузера высвечивался настоящий адрес сайта госуслуг.

«Никаких дополнительных цифр или букв быть не должно. Так, при мошенничестве с выплатами злоумышленники дописали к нему всего одну букву “S” — gosuslugis.ru. Обратите внимание, что киберпреступники могут заменять буквы на похожие символы (например, заменяют букву “о” на цифру “0”)», — объяснил он.

Кроме того, эксперт отметил, что мошенники часто не используют защищенное SSL-соединение для своих сайтов. Что соединение незащищенное, можно понять по перечёркнутому замочку перед адресом сайта в адресной строке браузера.

Днем ранее на портале «Госуслуги» появилась интерактивная форма для участия во Всероссийской переписи населения.

Перепись населения пройдет в России с 15 октября по 14 ноября. Принять в ней участие можно в МФЦ, на стационарных переписных участках, а также в цифровом формате. Кроме того, почти 320 тыс. переписчиков будут ходить по домам.

9 сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о том, что злоумышленники начали присылать россиянам сообщения якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники и предлагают заново зарегистрироваться, уплатив пошлину. При этом потенциальной жертве предлагается пройти по ссылке на сайт-клон госуслуг, где следует заполнить анкету, выбрать лечебное учреждение и уплатить пошлину, не превышающую нескольких тысяч рублей.

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