На Сахалине установили выброшенный на свалку памятник Гагарину

Открытие памятника прошло 15 октября недалеко от Невельского историко-краеведческого музея. Барельеф отремонтировали, покрыли серебристой краской и закрепили на постаменте. В мероприятии приняли участие мэр городского округа Алексей Шабельник, представители местной администрации и жители района.
«Для нас это не просто барельеф — это историческая память. Во время проведения реставрации родилась идея, рядом с Невельским историко-краеведческим музеем создать экспозицию под открытым небом, барельеф Юрия Алексеевича Гагарина станет первым ее экспонатом», — говорится в публикации.
Памятник нашли в грязи и песке на берегу реки Ловецкая в Невельском районе в августе 2021 года. Произошедшее вызвало волну негодования среди сахалинцев. В местной администрации заявили, что демонтировали объект и выбросили его из-за аварийного состояния, однако не знают, как он оказался у реки. Вскоре генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал разобраться в ситуации.