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12:52 (мск), источник: Lenta.Ru

На Сахалине установили выброшенный на свалку памятник Гагарину

В городе Невельск Сахалинской области после реставрации установили памятник первому космонавту планеты Юрию Гагарину. Работы начались после того, как барельеф нашли в куче мусора. О церемонии открытия монумента местная администрация сообщила в Instagram.

Источник: Администрация Невельского городского округа

Открытие памятника прошло 15 октября недалеко от Невельского историко-краеведческого музея. Барельеф отремонтировали, покрыли серебристой краской и закрепили на постаменте. В мероприятии приняли участие мэр городского округа Алексей Шабельник, представители местной администрации и жители района.

«Для нас это не просто барельеф — это историческая память. Во время проведения реставрации родилась идея, рядом с Невельским историко-краеведческим музеем создать экспозицию под открытым небом, барельеф Юрия Алексеевича Гагарина станет первым ее экспонатом», — говорится в публикации.

Памятник нашли в грязи и песке на берегу реки Ловецкая в Невельском районе в августе 2021 года. Произошедшее вызвало волну негодования среди сахалинцев. В местной администрации заявили, что демонтировали объект и выбросили его из-за аварийного состояния, однако не знают, как он оказался у реки. Вскоре генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал разобраться в ситуации.

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