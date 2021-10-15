17:13 (мск), источник: РАПСИ
ВС расценил нахождение в магазине без маски как значимое нарушение
Нарушение «масочного режима» во время сложной эпидемиологической ситуации не может считаться малозначительным правонарушением, считает Верховный суд РФ.
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Малозначительным считается проступок, когда размер вреда и тяжесть наступивших последствий не представляют существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, однако нахождение в публичном месте без средств индивидуальной защиты так расцениваться не может, пояснил ВС.
ВС рассмотрел жалобу на вынесенное жителю Якутии предупреждение за нахождение в период пандемии в магазине без маски. Автор жалобы был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП.
Суды правильно установили, что в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции был установлен карантин, а также правила, обязующие жителей соблюдать масочный режим при нахождении во всех видах общественного транспорта и такси, а также при посещении, в числе прочего, аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) объектов торговли, других организаций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена.
Между тем правонарушитель находился в магазине без средств индивидуальной защиты.
«Правовых аргументов, позволяющих служить основанием для отмены или изменения принятых судебных актов, при рассмотрении дела, равно как и в настоящей жалобе не приведено», — решил ВС.
Он также обратил внимание, что правонарушителю назначено минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи.
«В соответствии со статьей 2.9 КоАП при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием», — соглашается Вс.
Однако он напоминает, что согласно разъяснениям Пленума, малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений (пункт 21 постановления от 24 марта 2005 года № 5).
«С учетом характера совершенного деяния, фактических обстоятельств настоящего дела судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 КоАП», — пришел выводу ВС.
В связи с чем он постановил оставить в силе состоявшиеся по делу судебные решения, а жалобу — без удовлетворения.