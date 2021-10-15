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10:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России выпустил новую, 13-ю, версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Документ (.pdf) опубликован на сайте ведомства. В новую версию включили возможность заменять лекарства в схемах лечения.

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Источник: РИА "Новости"

В терапии коронавируса, согласно обновленному документу, теперь можно использовать моноклональные антитела. Предполагается, что они могут нейтрализовать инфекцию на раннем этапе, предупредив неблагоприятное развитие болезни.

Также в рекомендациях описана взаимозаменяемость лекарственных препаратов в схемах лечения. Усовершенствованные схемы медикаментозного лечения смогут предупреждать избыточную воспалительную реакцию на ранних этапах, ожидает Минздрав.

В регионах России заметно выросла заболеваемость коронавирусом, а в некоторых — и смертность от него. Субъекты массово расширяют охват обязательной вакцинацией, а также вводят ограничения в работе кафе и культурно-развлекательных учреждений. Некоторые области тестируют систему QR-кодов по аналогии с московским опытом. С начала пандемии коронавирусом в России заразились 7 892 980 человек.

Справка
В каких регионах ввели QR-коды для привитых и переболевших COVID-19С ростом заболеваемости COVID-19 и регулярно обновляемым рекордом по смертности регионы вводят новые ограничения.
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