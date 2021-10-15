Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

В терапии коронавируса, согласно обновленному документу, теперь можно использовать моноклональные антитела. Предполагается, что они могут нейтрализовать инфекцию на раннем этапе, предупредив неблагоприятное развитие болезни.
Также в рекомендациях описана взаимозаменяемость лекарственных препаратов в схемах лечения. Усовершенствованные схемы медикаментозного лечения смогут предупреждать избыточную воспалительную реакцию на ранних этапах, ожидает Минздрав.
В регионах России заметно выросла заболеваемость коронавирусом, а в некоторых — и смертность от него. Субъекты массово расширяют охват обязательной вакцинацией, а также вводят ограничения в работе кафе и культурно-развлекательных учреждений. Некоторые области тестируют систему QR-кодов по аналогии с московским опытом. С начала пандемии коронавирусом в России заразились 7 892 980 человек.