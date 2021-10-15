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10:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят самые известные стены в мире (фото)

Некоторые из них строились как защитные сооружения, а некоторые — ради искусства.

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15 октября 2000 года на Монмартре в Париже появился необычный арт-объект под названием «Стена любви». Мы собрали для вас самые известные и необычные стены в мире, которые сегодня привлекают тысячи туристов.

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«Стена любви», Париж, Франция

Эта стена-памятник находится в центре сада Abbesses на Монмартре в Париже. Стена занимает 40 квадратных метров и состоит из 612 плиток, на которых написана фраза «Я люблю Вас» на разных языках мира. Всего на стене можно прочитать признания на 311 языках, включая язык жестов и шрифт Брайля. Создали стену художники Фредерик Барон и Клэр Кито. Каждый год в День всех влюбленных здесь выпускают белых голубей.

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Великая Китайская стена, Китай

Крупнейший памятник архитектуры и истории в мире начал строиться в III веке до нашей эры в эпоху императора Ци Шихуанди с целью защиты от воинственных кочевых народов севера. Впоследствии другие китайские правители достраивали стену вплоть до XVII века. Сейчас, учитывая все ответвления, общая длина Великой Китайской стены составляет почти 9 тысяч километров. Великая Китайская стена занесена в список мирового наследия ЮНЕСКО.

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Стена Плача (Западная стена), Иерусалим, Израиль

Одна из самых знаменитых стен в мире находится в Иерусалиме в Старом городе у основания западной стороны Храмовой горы. Эту 485-метровую стену начали возводить в 19 году до нашей эры по приказу римского прокуратора Ирода Великого. В течение многих веков Западная стена, получившая название Стена Плача, является символом веры и надежды евреев, местом паломничества и молитв.

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Берлинская стена, Берлин, Германия

Еще одна знаменитая стена, без которой это список был бы неполным. Берлинская стена, построенная в 1961 году для отделения ГДР от ФРГ, стала известным символом Холодной войны и противостояния двух систем — капиталистической и социалистической. 

В ночь на 13 августа Берлин был разделен на две части стеной со сторожевыми башнями и пропускными пунктами. Новая граница перерезала улицы, дома и даже линии метрополитена. Падение Берлинской стены произошло лишь осенью 1989 года.

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Кремлевская стена, Москва, Россия

Кремлевская кирпичная стена, окружающая Московский Кремль, была возведена на месте белокаменной стены Дмитрия Донского в 1485–1516 годах. Стена протяженностью 2235 метров, высотой от 5 до 19 метров и толщиной от 3,5 до 6,5 метров является неотъемлемой частью единого комплекса Кремля, и представить столицу без стены уже просто невозможно.

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Вавилонские стены, Ирак

Стены, которые когда-то окружали Древний Вавилон, являются одними из самых древнейших в мире. Они были построены на территории Древней Месопотамии, на территории современного Ирака и находятся примерно в 100 километрах от Багдада. Вавилонские стены были построены в 575 году до нашей эры и являются одним из чудес света. Сейчас восстановлением стены и сохранившихся руин занимается Всемирный фонд памятников.

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Ветровая стена Розенбурга, Розенбург, Нидерланды

Необычная стена в портовом городке Розенбург на западе Нидерландов — это массивное архитектурное сооружение длиной 1,75 километра, построенное из 125 отдельных бетонных плит, установленных и изготовленных по определенному шаблону. Стена, построенная в 1980-х годах, выполняет практическую функцию — защиту от сильных ветров, снижая их силу на 75%. 

Сейчас это массивное сооружение является одной из достопримечательностей Голландии.

Wutsje/CC BY-SA 3.0
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Меч короля Артура, Гронинген, Нидерланды

Еще одна необычная стена находится в Нидерландах. Построенный среди зеленых равнин Гронингена, Меч короля Артура представляет собой 40-метровую изгибающуюся стену для любителей полазить по скалам. 

На данный момент это самая высокая стена для тренировок альпинистов, и предназначена она только для профессионалов, но даже и они не всегда могут добраться до вершины.

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Стена слез на Галапагосских островах

Стена слез на Галапагосских островах представляет собой остатки стены, которую в 1950-х годах строили заключенные. Название связано с ее печальной историей. 300 заключенных строили стену голыми руками в качестве жестокого наказания. Огромные вулканические валуны перетаскивали от далеко расположенного карьера к месту строительства. 

Труд заключенных был не только тяжел, но и не имел никакого смысла — у стены высотой 8 метров и длиной более 100 метров не было абсолютно никакого назначения. После бунта в 1958 году колония была закрыта, осталась лишь выстроенная заключенными Стена слез как памятник людской жестокости.

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Стена жевательной резинки, Сиэтл, США

Одна из самых негигиеничных и при этом очень красочных достопримечательностей мира находится в Сиэтле и представляет собой кирпичную стену Маркет-театра, покрытую жевательной резинкой. Заклеивание стены жвачкой началось в 1993 году благодаря студентам, стоящим в очереди за билетами. В итоге слой жевательной резинки достиг более 15 метров в длину, 4,5 метров в ширину и нескольких сантиметров в толщину. Цветной резинкой даже начали «рисовать» картины. Администрация театра несколько раз чистила стену, но очень скоро жвачка появлялась на ней снова.

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Снежная стена и шоссе Тояма Куробе, Япония

Эта стена — очень известная туристическая достопримечательность, хотя и является сезонной. Уникальный маршрут через Альпы Северной Японии знаменит своей гигантской снежной стеной, которая появляется в результате обильных снегопадов и регулярной расчистки трассы. Эта дорога соединяет города Тояму и Омахи и считается одной из красивейших в мире. Отвесные снежные стены по обе стороны дороги достигают зимой высоты в 20 метров.

Екатерина Гура

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