«Лучший, молодец!»: Якутский дизайнер создал российскую версию «Игры в кальмара», и его похвалил актёр сериала

Якутский дизайнер показал, как мог бы выглядеть южнокорейский сериал «Игра в кальмара», если бы его сняли в России. Феоктист Алексеев опубликовал в «Инстаграме» ролик, где зловещая кукла заменена на русскую матрёшку. Хо Сотхэ, сыгравший злодея, похвалил автора.
«Лучший, молодец», — написал актёр в сториз у себя в инстаграме на русском языке, показав кадры из ролика.
Напомним, «Игра в кальмара» на данный момент является одним из самых популярных сериалов на площадке Netflix. Согласно сюжету, 456 человек, у которых есть серьёзные финансовые проблемы, принимают участие в таинственном турнире на выживание. Победитель в итоге получит 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США).