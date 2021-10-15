11:43 (мск), источник: Известия
Симптом с вопросом: что известно о новых признаках ковида
Врачи рекомендуют действовать по проверенным методикам.
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Количество симптомов, сопутствующих коронавирусной инфекции, постоянно растет — неделю назад, например, врачи заявили о головокружении, мелькании «мушек» перед глазами и жидком стуле в начале болезни. Как относиться к потоку информации о новых симптомах и что делать при их обнаружении у себя, разбирались «Известия».
Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил, что повышенная температура и затрудненное дыхание — это главные симптомы, при которых требуется обратиться к врачу. Также он указал на тяжелую интоксикацию и слабость. Одновременно вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что ломота в теле указывает на «обострение течения коронавируса».
Нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор Андрей Басков указал, что у коронавируса появились новые симптомы — боль в спине, шум в ушах, фантомные боли:
А что происходит при любом вирусном заболевании? Страдают в основном нервные окончания, страдает центральная нервная система. Почему человек теряет [обоняние]? Почему падает зрение? Почему шум в ушах появляется? Это все с нервной системой связано.
Ранее сотрудник скорой помощи поделился наблюдением, что у пациентов с коронавирусом чаще стали встречаться поражения центральной нервной системы, выражающиеся в головокружении, потере сознания, мелькании «мушек» перед глазами. Кроме того, у многих больных наблюдается жидкий стул и общая слабость.
Подлили масла в огонь и британские ученые, сообщившие в начале октября, что симптомом COVID-19 может быть воспаление, внешне похожее на обморожение пальцев рук и ног. Статью об этом опубликовал журнал British Journal of Dermatology.
— Эти статьи относятся к разряду коллективных клинических наблюдений, — объяснил «Известиям» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. — Это не для публики, а для дифференциальной диагностики — чтобы понимать, чем, например, коронавирусная инфекция по клиническим проявлениям отличается от гриппа или от ангины.
Врач-терапевт Надежда Чернышова замечает: у себя, при желании, можно найти симптомы практически любого заболевания.
— Обо всех своих симптомах, в том числе и о тех, которые узнали из статей, надо сообщать врачу. Только врач сможет их правильно интерпретировать и оценить — действительно они подходят к этой ситуации или нет, — сказала она «Известиям».
Как объясняет врач, у разных штаммов коронавируса разное течение, разная степень заразности и тяжести.
— Может быть преобладание какой-то формы течения заболевания — например, кишечная или легочная, — говорит Чернышова. — Но это все оценивает врач, человек сам не может поставить себе диагноз. Более того, даже врач себе часто не может поставить правильный диагноз, ему нужно обратиться к коллеге — субъективное восприятие не всегда соответствует действительности. Поэтому в любом случае нужно идти к врачу. Это единственный надежный способ.
Беляков считает, что единственный симптом, который не типичен для других заболеваний — это потеря обоняния и вкуса:
Это единственное может сразу указать врачу на то, что у человека COVID-19. Все остальные симптомы очень похожи на симптомы гриппа, ОРВИ, энтеровирусной инфекции. А потерю обоняния я в своей практике работы в скорой помощи ранее не встречал.
Впрочем, говорит Болибок, если в первую волну коронавируса потеря обоняния была характерным симптомом, то нынешний штамм «Дельта» такого симптома уже, как правило, не дает.
— «Дельта» часто дает симптоматику желудочного гриппа, — говорит он. — Сначала тошнота, боль в животе, колики, потом понос. Есть другие проявления: ко мне приходят пациенты с сыпью и говорят, что у них аллергия. Начинаем разбираться — а у них не аллергия, а как раз одно из проявлений коронавируса. Такое особенно часто встречается у детей.
Чернышова отмечает, что даже потеря обоняния не всегда однозначно укажет на коронавирус.
— Мы и раньше сталкивались с тем, что при острых респираторных вирусных инфекциях, сопровождающихся сильным отеком, обоняние на какое-то время блокируется, — говорит врач. — С другой стороны, есть случаи коронавирусной инфекции без потери обоняния.
То есть исключить коронавирус, если обоняние сохранилось, нельзя, и если оно пропало — это тоже не стопроцентная гарантия того, что у вас ковид.
Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев ранее также заметил, что при заболевании коронавирусом человек теряет обоняние лишь на 10-й день — это не основной симптом. В 2020 году обоняние, по его словам, не пропадало у пациентов в 20% случаев, сейчас же таких стало больше.
Но есть кое-что, связывающее практически всех пациентов, переболевших коронавирусом.
Они говорят: вы знаете, я никогда раньше ничего подобного не испытывал. Неважно — тяжело они болеют или легко, эту фразу очень часто произносят. Может быть, это и есть самый ключевой «симптом».
Болибок подчеркивает, что в условиях пандемии любое проявление вирусного заболевания должно стать поводом для проверки на коронавирус. С ним согласна и Чернышова, которая заметила, что нужно при первых признаках острой респираторной вирусной инфекции обратиться к врачу и сдать тест.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также сказала «Известиям», что самостоятельно поставить себе диагноз не получится, потому что у ковида «достаточно богатое разнообразие симптомов, и присущие именно ему специфические симптомы у него отсутствуют». Она подчеркнула, что для постановки диагноза нужна лабораторная диагностика.
— В случае тяжелого течения болезни COVID-19 ведет себя не так, как грипп и ОРВИ, — рассказала она. — В частности, поражение легких по большей части обусловлено не самим вирусом, а гипериммунным ответом на него, что приводит не к вирусной пневмонии, а к так называемому пневмониту. Помимо этого, на пике острой фазы ковида в ряде случаев развивается болезнь внутренней выстилки (эндотелия) сосудов микроциркуляторного русла (капилляров), что приводит к повышенному риску тромбообразования даже значительное время спустя после того, как человек переболел.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что у коронавирусной инфекции нет специфических симптомов, которые бы позволили однозначно отличить это заболевание от других.
— Применение противовирусных препаратов в первые двое суток заболевания во многом определяют тяжесть его течения и то, какой будет исход, — сказал он. — Поэтому нужно использовать диагностические системы, ПЦР-тесты, которые позволят рано поставить диагноз и адекватно назначить лечение.