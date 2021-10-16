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11:10 (мск), источник: Это Кавказ

Километры искусства под открытым небом

В Солнечнодольске завершился фестиваль «Культурный код». Художники из 16 стран украсили десятки многоэтажек масштабными портретами, гипнотизирующими абстракциями и оптическими иллюзиями.

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фотографий
19
фотографий
19
фотографий

На Ставрополье появилась галерея уличного искусства размером с целый поселок. Таков результат международного фестиваля «Культурный код», который завершился в Солнечнодольске 14 октября. За несколько недель 60 художников создали на фасадах местных многоэтажек десятки муралов.

Над масштабными граффити работали авторы из 16 стран: испанец Sabek и его соотечественник русского происхождения SAV45, братья из Болгарии Erase, художник из Германии Kartel, американец HEF, дуэт Bier&Brood из Нидерландов, INO из Греции, а также россияне Александр Ташлыков, Vasyabasyo, Robe, Luka и Shozy, Саша Купалян, Natalia Rak, Pastel, Дмитрий Калугин и другие авторы.

«Культурный код» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Право на его проведение Ставропольский край получил по итогам всероссийского онлайн-голосования. Солнечнодольск победил наравне с городами-миллионниками Казанью и Челябинском. Цель фестиваля — познакомить регионы с яркими арт-направлениями.

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