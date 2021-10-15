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13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Слонам из орегонского зоопарка подарили 300-килограммовые тыквы (видео)

Сначала слоны их раздавили, а потом съели.

В зоопарке американского Орегона прошел традиционный ежегодный ритуал под названием «Расплющивание тыквы», приуроченный к завершению огородного сезона и предстоящему Хэллоуину.

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Каждый год в середине октября местные фермеры дарят зоопарку большое количество различных овощей и в особенности тыквы, большую часть которых отдают на «растерзание» гигантским азиатским слонам.

В этом году тыквы выдались большими, весом около 300 килограммов.

Но это совсем не смутило слонов, которые с легкостью давили их ногами и хоботами, играли с ними, а затем ели.

Сообщается, что эта веселая традиция восходит к 1999 году, когда местный фермер подарил зоопарку призовую тыкву весом 380 килограммов.

Екатерина Гура

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