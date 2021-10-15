Россияне выберут лучшие проекты международной волонтерской премии «Мы вместе»

«Выбрать лучшие инициативы добровольцев на международной премии “Мы вместе” может каждый россиянин. Это настоящее народное голосование, которое позволит определить самые эффективные практики. И какие из них станут частью нашей жизни, зависит от нас самих», — сказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, слова которой привели в пресс-службе.
Для участия в премии было заявлено более 25 тыс. проектов, в финал вышли 288 участников со всей России. В треке «Бизнес» представлены 80 проектов, «Медиа» — 76, «Волонтеры и НКО» — 132, рассказали в пресс-службе.
Народное голосование выявит предпочтения аудитории, а также поможет рассказать о проектах в регионах. Параллельно работы оценивает жюри. Проголосовать за понравившиеся инициативы можно до 23:59 мск 5 ноября на портале акции, уточнили в пресс-службе.
О старте международной волонтерской премии «Мы вместе» объявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 18 мая. Премия посвящена достижению национальных целей развития России до 2030 года и состоит из треков «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и We arе together («Мы вместе»). Претендовать на премию могут физлица от 14 лет и представители организаций. Победителей объявят 5 декабря на форуме «Мы вместе». Премия проходит в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность». Ее организатор — платформа Dobro.ru, оператор — Ассоциация волонтерских центров.