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15:08 (мск), источник: ТАСС

Россияне выберут лучшие проекты международной волонтерской премии «Мы вместе»

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Жители России смогут проголосовать за лучшие проекты международной премии взаимопомощи «Мы вместе». Как сообщили в пресс-службе проекта, сделать свой выбор, который определит победителей акции, смогут все желающие.

Источник: Мы вместе

«Выбрать лучшие инициативы добровольцев на международной премии “Мы вместе” может каждый россиянин. Это настоящее народное голосование, которое позволит определить самые эффективные практики. И какие из них станут частью нашей жизни, зависит от нас самих», — сказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, слова которой привели в пресс-службе.

Для участия в премии было заявлено более 25 тыс. проектов, в финал вышли 288 участников со всей России. В треке «Бизнес» представлены 80 проектов, «Медиа» — 76, «Волонтеры и НКО» — 132, рассказали в пресс-службе.

Народное голосование выявит предпочтения аудитории, а также поможет рассказать о проектах в регионах. Параллельно работы оценивает жюри. Проголосовать за понравившиеся инициативы можно до 23:59 мск 5 ноября на портале акции, уточнили в пресс-службе.

О старте международной волонтерской премии «Мы вместе» объявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 18 мая. Премия посвящена достижению национальных целей развития России до 2030 года и состоит из треков «Волонтеры и НКО», «Бизнес», «Медиа» и We arе together («Мы вместе»). Претендовать на премию могут физлица от 14 лет и представители организаций. Победителей объявят 5 декабря на форуме «Мы вместе». Премия проходит в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность». Ее организатор — платформа Dobro.ru, оператор — Ассоциация волонтерских центров.

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