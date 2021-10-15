16:16 (мск), источник: РБК
В Минтруде назвали средний возраст для рождения первенца в России
Средний возраст рождения первенца в России сдвигается, молодые женщины хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру, заявили в Минтруде.
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Средний возраст рождения первого ребенка сдвигается в большую сторону, сейчас это 28 лет, сообщила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.
«Молодые женщины также ориентированы на рождение детей, хотя этот возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту. Средний возраст рождения ребенка сегодня у женщины 28 лет. При этом они хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру», — сказала она на Евразийском женском форуме (цитата по ТАСС).
Вице-премьер Татьяна Голикова называла ситуацию с рождаемостью в России неоднозначной. По ее словам, в репродуктивный возраст вступило поколение, рожденное в 1990-х, когда коэффициент рождаемости был ниже, чем в годы Великой Отечественной войны.
Число женщин в возрасте 20−29 лет в России составляет 7,5 млн человек — эта возрастная категория сократилась с 2010 года на 37,5%. Именно это сокращение численности женщин репродуктивного возраста приводит к снижению рождаемости, отметила Голикова. По ее словам, к 2030 году средний возраст рождения первенца в России сдвинется к 30 годам.
Опрошенные россияне в среднем называли лучшим возрастом для рождения первенца 25 лет для женщины и 28 лет для мужчины, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob. В опросе участвовали 3 тыс. представителей экономически активного населения.
По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года респонденты стали чаще говорить о том, что решение завести первенца должно опираться не на возраст, а на степень психологической готовности и финансовые возможности семьи. Они в том числе называли такие ответы, как «когда человек встанет на ноги» и «когда человек готов к этому и осознает всю ответственность перед ребенком».