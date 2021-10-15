Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 октябряПринятие решения об эвакуации Москвы, завершение строительства монумента «Родина-мать зовет!» и другие памятные события, происходившие 15 октября
Фоторепортажи
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
9В какие приметы и суеверия верят медики
16:16 (мск), источник: РБК

В Минтруде назвали средний возраст для рождения первенца в России

Средний возраст рождения первенца в России сдвигается, молодые женщины хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру, заявили в Минтруде.

Источник: Reuters

Средний возраст рождения первого ребенка сдвигается в большую сторону, сейчас это 28 лет, сообщила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.

«Молодые женщины также ориентированы на рождение детей, хотя этот возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту. Средний возраст рождения ребенка сегодня у женщины 28 лет. При этом они хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру», — сказала она на Евразийском женском форуме (цитата по ТАСС).

Статья
Когда за следующим? Ищем идеальную разницу в возрасте между детьми

Вице-премьер Татьяна Голикова называла ситуацию с рождаемостью в России неоднозначной. По ее словам, в репродуктивный возраст вступило поколение, рожденное в 1990-х, когда коэффициент рождаемости был ниже, чем в годы Великой Отечественной войны.

Число женщин в возрасте 20−29 лет в России составляет 7,5 млн человек — эта возрастная категория сократилась с 2010 года на 37,5%. Именно это сокращение численности женщин репродуктивного возраста приводит к снижению рождаемости, отметила Голикова. По ее словам, к 2030 году средний возраст рождения первенца в России сдвинется к 30 годам.

Опрошенные россияне в среднем называли лучшим возрастом для рождения первенца 25 лет для женщины и 28 лет для мужчины, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob. В опросе участвовали 3 тыс. представителей экономически активного населения.

По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года респонденты стали чаще говорить о том, что решение завести первенца должно опираться не на возраст, а на степень психологической готовности и финансовые возможности семьи. Они в том числе называли такие ответы, как «когда человек встанет на ноги» и «когда человек готов к этому и осознает всю ответственность перед ребенком».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин сделал заявление, касающееся планов остаться президентом до 84 лет
«Последние подонки»: муж Собчак отреагировал на смертельное ДТП с ней
Появилось видео инцидента с эсминцем США в Японском море
Суд счел нахождение в магазине без маски как значимое нарушение
Миллиардер Роберт Дерст приговорен к пожизненному заключению
МКС с киноэкипажем потеряла ориентацию при тесте двигателей
Роспотребнадзор сократил сроки тестов на COVID до 24 часов
Симптом с вопросом: что известно о новых признаках ковида
Здоровье
Биолог описала худший вариант развития пандемии коронавируса Согласно ее прогнозу, даже без вакцин генетическая структура человечества изменится за два-три поколения.
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Авто
Что изменилось в Kia Sorento, помимо логотипа? Поступивший в продажу большой корейский кроссовер 2022 модельного года получил ряд доработок
Кино
Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко на орбите Земли «Киноэкипаж» отснял большую часть материалов фильма «Вызов» на МКС
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 581
Внешняя схожесть 189
Как моете микроволновку? 125
Подросток отбился от рук 88
Леди
Подольская устроила фотосессию в колготках и с огромным бантом Подписчики раскритиковали образ звезды.
Дом
Как выглядит квартира в одной из высоток «Москва-Сити»
6 ошибок в выборе постельного белья, которые навредят интерьеру
10 крутых товаров для фанатов сериала «Игра в кальмара»
7 интерьеров, где открытое хранение книг стало изюминкой
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь