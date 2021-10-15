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16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Австралии во время ремонта нашел в своем доме 47-летнее послание

Бутылка с запиской от строителей была спрятана между двух стен.

Фотограф Мэтт Стритфилд из австралийского города Ньюкасл, штат Новый Южный Уэльс, решил сделать в своем доме капитальный ремонт и случайно обнаружил между двух стен тайное послание в бутылке.

В стеклянной таре из-под молока находилось письмо, оставленное строителями 47 лет назад.

В записке, датированной 5 апреля 1974 года, перечисляются четыре работника, строившие дом, и объясняется, что этот проект был одним из первых после перехода на метрическую систему.

Стритфилд был настолько впечатлен найденным посланием в собственном доме, что опубликовал фото находки на Facebook. Сила соцсетей сработала быстро, и пользователи помогли найти одного из авторов послания — бывшего строителя Рона Ниддри. Он тоже пришел в восторг от находки и отметил, что был приятно удивлен, когда ему сообщили, что кто-то нашел его привет из прошлого, пишет NBN News.

По словам владельца дома Мэтта Стритфилда, он намерен продолжить «традицию», и вместе с этим первым посланием замуровать в стену и свою бутылку с запиской, на память следующему владельцу.

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