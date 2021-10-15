17:00 (мск), источник: РБК
Роспотребнадзор сократил сроки тестов на COVID до 24 часов
Результаты ПЦР-тестов теперь должны быть готовы не за 48 часов, а за 24. Отсчет начинается с момента, когда анализы попадают в лабораторию.
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Срок предоставления результатов теста на коронавирус ограничили 24 часами, следует из постановления главного государственного санитарного врача Анны Поповой.
«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в документе.
О том, что 48 часов — это слишком большой срок для получения результатов тестирования, ранее говорил президент Владимир Путин. «Двое суток — долго. За это время человек, если болен, общается с коллегами по работе, с членами семьи», — отметил он. Позже вице-премьер Татьяна Голикова поручила сократить срок получения результатов вдвое.
Помимо обычных ПЦР-исследований на коронавирус существуют и экспресс-тесты. Их массово начали использовать для проверки населения в Москве.
Пройти бесплатное тестирование можно в 20 пунктах в ряде МФЦ и торговых центрах, со следующей недели заработают еще 30. Результаты выдаются примерно через 15 минут, сообщил оперативный штаб.
Если результат окажется положительным, человеку предложат пройти в отдельную комнату и сдать бесплатный ПЦР-тест — именно его результаты будут считаться определяющими. До их получения гражданам с подозрением на COVID-19 предложат минимизировать контакты и самоизолироваться.
Виктория Полякова