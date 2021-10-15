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17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Послание в бутылке из Англии вернулось к своему автору 24 года спустя

Оно было написано мамой 6-летнего мальчика в честь его дня рождения.

30-летний Алекс Меллинг из британского города Хиндли, графство Большой Манчестер, получил неожиданный привет из прошлого от жителей Ньюкасла. 17-летняя Иззи Винтер и ее 22-летний брат Фредди во время отдыха с друзьями на юго-западе Шотландии обнаружили в одной из пещер у Гарлистона бутылку с запиской внутри.

В послании было приглашение на день рождения 6-летнего Алекса, написанное с его слов мамой.

Авторы записки также просили тех, кто найдет бутылку, связаться с ними по домашнему адресу.

Иззи и Фредди решили разыскать Алекса, чтобы вернуть ему найденную бутылку, но оказалось, что он сменил адрес и где сейчас живет — неизвестно. Тогда они решили искать в интернете и опубликовали фото с посланием в группе города Хиндли. И это сработало. Алекс листал эту группу и наткнулся на пост, в котором сразу же узнал свою бутылку.

Как рассказал британец, его мама, которая написала послание, умерла от рака, когда он был подростком, а потому найти что-то связанное с ней для него было очень неожиданно и волнительно, пишет Metro.

Он связался с Иззи и Фредди, и они отправили ему находку почтой, сопроводив посылку добрыми пожеланиями и небольшим подарком ко дню рождения 24 года спустя.

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