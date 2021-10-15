19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полицейские в Перу спасли голубя с помощью дрона с ножом (видео)
Птица повисла на проводах, запутавшись в веревке.
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Полицейские из перуанской столицы Лима провели необычную спасательную операцию, кадры с которой стали вирусными и облетели весь мир. Неравнодушные жители квартала Барранка обратились к стражам правопорядка с просьбой помочь голубю, который запутался в веревке.
Идея вызвать спасателей с пожарной лестницей оказалась нерабочей, так как голубь находился слишком высоко и добраться к нему таким образом не представлялось возможным. Тогда полицейские решили мыслить нестандартно. На помощь голубю они отправили мини-дрон, к которому изолентой примотали нож. Подлетев к птице беспилотник точным движением перерезал веревку и голубь упал прямо на простынь, которую внизу развернули жители квартала.
Уже на земле голубя освободили от остатков веревки, которые намотались на лапу и когти толстым слоем.
Видео спасательной операции полицейские транслировали в прямом эфире в соцсетях. После завершения работы они получили тысячи восторженных комментариев от пользователей, переживавших за голубя.
Екатерина Гура