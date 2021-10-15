Глава РФПИ заявил о планах поставить 1 млрд доз «Спутника» в 2022 году

«В следующем году мы ожидаем поставить дозы примерно для 1 млрд человек. Мы не пытаемся стать главным игроком на рынке, но, безусловно, хотим внести свой вклад», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Как рассказал в сентябре глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, всего в гражданский оборот было выпущено около 57 млн комплектов вакцины «Спутник V».
Кроме того, в августе Минпромторг отметил рост экспорта из России различных вакцин, в том числе «Спутника V». По данным ведомства, за первые пять месяцев 2021 года Россия продала за рубеж почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года суммарно.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по классификационному коду ТН ВЭД 3002200009 («прочие вакцины для людей») с января по май текущего года было поставлено в другие страны 159 т фармацевтической продукции на $303,6 млн.
В июле некоторые страны пожаловались на задержки поставок. Среди пожаловавшихся — Аргентина и Гватемала. В ответ РФПИ в августе сообщил о заключении контрактов с 14 производителями. Фонд обещал увеличить поставки в сентябре.
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» (на платформе аденовируса) зарегистрировали в России 11 августа 2020 года, также ее применение одобрили 70 стран. При этом пока российский препарат не признали Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).