Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 октябряПринятие решения об эвакуации Москвы, завершение строительства монумента «Родина-мать зовет!» и другие памятные события, происходившие 15 октября
Фоторепортажи
9В какие приметы и суеверия верят медики
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
23:47 (мск), источник: РБК

Глава РФПИ заявил о планах поставить 1 млрд доз «Спутника» в 2022 году

В 2022 году будет произведено необходимое для вакцинации 1 млрд человек количество доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью изданию Fortune. Он также уточнил, что к концу этого года будет произведено количество доз «Спутника V» и «Спутника Лайт», достаточное для 700 млн человек.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«В следующем году мы ожидаем поставить дозы примерно для 1 млрд человек. Мы не пытаемся стать главным игроком на рынке, но, безусловно, хотим внести свой вклад», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Как рассказал в сентябре глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, всего в гражданский оборот было выпущено около 57 млн комплектов вакцины «Спутник V».

Кроме того, в августе Минпромторг отметил рост экспорта из России различных вакцин, в том числе «Спутника V». По данным ведомства, за первые пять месяцев 2021 года Россия продала за рубеж почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года суммарно.

Читайте также
Институт ФМБА подал заявку на регистрацию препарата против COVID «Мир-19»

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по классификационному коду ТН ВЭД 3002200009 («прочие вакцины для людей») с января по май текущего года было поставлено в другие страны 159 т фармацевтической продукции на $303,6 млн.

В июле некоторые страны пожаловались на задержки поставок. Среди пожаловавшихся — Аргентина и Гватемала. В ответ РФПИ в августе сообщил о заключении контрактов с 14 производителями. Фонд обещал увеличить поставки в сентябре.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» (на платформе аденовируса) зарегистрировали в России 11 августа 2020 года, также ее применение одобрили 70 стран. При этом пока российский препарат не признали Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

 Путин сделал заявление, касающееся планов остаться президентом до 84 лет
«Последние подонки»: муж Собчак отреагировал на смертельное ДТП с ней
Минобороны России вызвало военного атташе США
Убит депутат британского парламента
США назвали вакцины от COVID, с которыми будут пускать в страну
Суд счел нахождение в магазине без маски как значимое нарушение
МКС с киноэкипажем потеряла ориентацию при тесте двигателей
Минтруд назвал средний возраст для рождения первенца в России
Во Владикавказе осужденные устроили бунт в колонии
Gnezdo.ru
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
«Игру в кальмара» перенесли в Россию (видео) Вместо зловещей куклы — матрешка, а вокруг панельные дома
Горячие темы на Авто
Предложение второе -- (за 2 дня ) 426
Оказывается не все женщины женщины. 310
Вакцинирование 301
вас сегодня Покрыло? 138
Кино
Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко на орбите Земли «Киноэкипаж» отснял большую часть материалов фильма «Вызов» на МКС
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Дети
Деликатный разговор: как научить девочку заботиться о здоровье 15 октября — Международный день борьбы с раком молочной железы
Леди
Подольская устроила фотосессию в колготках и с огромным бантом Подписчики раскритиковали образ звезды.
Дом
Как выглядит квартира в одной из высоток «Москва-Сити»
6 ошибок в выборе постельного белья, которые навредят интерьеру
10 крутых товаров для фанатов сериала «Игра в кальмара»
7 интерьеров, где открытое хранение книг стало изюминкой
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь