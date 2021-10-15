Институт ФМБА подал заявку на регистрацию препарата против COVID «Мир-19»

«Дата регистрации входящего номера — 14 октября 2021 года. Торговое наименование — “Мир-19”. Международное непатентованное наименование — синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК)», — сказано в сообщении.
15 октября в Санкт-Петербурге стартовали клинические испытания шестой вакцины от коронавируса «Бетувакс».
Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ БИО» Николай Крючков уточнил РБК, что на первом этапе исследований 20 здоровых добровольцев получат две дозы «Бетувакса» с интервалом 28 дней.
По его словам, это позволит специалистам оценить безопасность и иммуногенность вакцины. Следующий этап предполагает введение испытуемым не только препарата, но и плацебо, добавил он.
На данный момент в России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса. Среди них — «Спутник V» и «Спутник Лайт» московского Центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» от новосибирского центра «Вектор» и препарат «КовиВак» Центра им. Чумакова.
Массовая вакцинация от COVID-19 в России началась в январе 2021 года. Как ранее уточнял глава Минздрава Михаил Мурашко, по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса в России получили более 50 млн взрослых россиян.
Согласно подсчетам РБК на середину сентября, активнее всего прививались жители Белгородской области (там полностью вакцинировались 44,19% населения), Подмосковья (42,47%) и Чукотки (42,3%). Самый низкий уровень вакцинации на тот момент наблюдался в Дагестане — 11,12%.