Гинцбург сообщил о начале испытаний единой вакцины от разных вирусов

«Речь идет о вакцине, которую мы сейчас начали испытывать в доклинических испытаниях на обезьянах. Смысл этой технологии в том, что <…> можно сразу же защищать [человека] от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время <…>», — рассказал он.
Гинцбург пояснил, что для подобной вакцины совмещаются, например, различные антигены вирусов гриппа и коронавируса.
О планах по созданию единой вакцины против гриппа и коронавируса Гинцбург говорил еще в начале года. На прошлой неделе он отмечал, что технологическая платформа для препарата уже создана.
«Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса», — отмечал он.
Начало клинических испытаний запланировано на конец 2022 года.
О намерениях создать единую вакцину также говорили в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора, разработавшем вакцину «ЭпиВакКорона». В октябре прошлого года глава центра Ренат Максютов сообщал, что специалисты занимаются разработкой такого препарата, так как, согласно исследованиям, одновременное заболевание гриппом и COVID-19 «значительно усиливает тяжесть и летальность именно сезонного гриппа».
В этом октябре в центре сообщали, что использование генной инженерии и методов обратной генетики «позволяет актуализировать для каждого нового сезона как гриппозный компонент, так и COVID-19».
В сентябре Минздрав утверждал, что в России начались исследования одновременного применения вакцин от гриппа и коронавируса. При успешных испытаниях сочетание препаратов позволит избежать наложения заболеваний.