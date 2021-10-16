Гинцбург заявил о регистрации «Спутника V» в России в ближайшие недели

«[Эксперты] рассмотрят [документы], для порядка сделают какие-то замечания, через неделю пришлют, а через две-три, наверное, зарегистрируют. Я так думаю», — цитирует Гинцбурга ТАСС.
Говоря о возможных изменениях после получения постоянной регистрации, Гинцбург отметил, что для Центра будет меньше работы с бумагами, «а для потребителя ничего абсолютно не изменится».
13 октября Гинцбург заявил об окончании пострегистрационных исследований «Спутника V» и подаче документов на постоянную регистрацию. Тогда же он сообщил, что в гражданский оборот уже выпущено более 62 млн комплектов препарата.
В тот же день помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао сообщила, что рассмотрение заявки на одобрение ВОЗ экстренного применения «Спутника V» возобновится сразу после подписания необходимых документов, этот процесс ожидается «довольно скоро».
В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» может быть зарегистрирован ВОЗ до конца текущего года.
«Спутник V» — первая в России и мире вакцина от коронавируса. Препарат, разработанный специалистами центра имени Гамалеи, был зарегистрирован 11 августа 2020 года.
Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.
В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: вакцина «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».