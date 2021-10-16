Сирена сработала ночью на МКС из-за сбоя в модуле «Звезда»

О случившемся специалисту подмосковного Центра управления полетами сообщил космонавт Антон Шкаплеров, сообщило РИА «Новости».
«У нас сейчас сработало оповещение. <…> Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам я не отбивал сирену, чтобы они услышали», — уточнил Шкаплеров.
По его мнению, сирена сработала из-за временного пропадания готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации «Звезды».
Ранее МКС ненадолго потеряла ориентацию в пространстве после тестирования двигателей корабля «Союз». По данным NASA, контроль над станцией был восстановлен за 30 минут.
На борту «Союза» 17 октября должен вернуться на Землю киноэкипаж станции. Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко будет сопровождать космонавт Олег Новицкий. Он будет капитаном корабля. Экипаж должен приземлиться рано утром в степях Казахстана.