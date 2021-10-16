В России заболеваемость и смертность от коронавируса второй день подряд обновляют максимумы — 33 208 заболевших, 1 002 умерших

Регионы—лидеры по числу смертей:
Москва — 72 (с начала пандемии — 30 093);.
Санкт-Петербург — 67 (22 832);.
Краснодарский край — 41 (6 778);.
Свердловская область — 38 (6 973);.
За день в России зарегистрировали 33 208 случаев заражения коронавирусом. Это на 3,14% больше, чем вчера (32 196), и также стало рекордом. Общее число заболевших выросло до 7 958 384. За сутки выздоровели 21 883 человека, всего — 6 981 907.
Регионы—лидеры по числу новых случаев:
Москва — 6545 (за все время — 1 712 674),
Санкт-Петербург — 3088 (660 316),
Московская область — 2403 (477 525),
Самарская область — 838 (116 183),
Нижегородская область — 706 (179 811).
На фоне роста заболеваемости коронавирусом регионы России начали расширять охват обязательной вакцинацией, а также вводить ограничения в работе кафе и культурно-развлекательных учреждений, некоторые также задействуют систему QR-кодов. Роспотребнадзор сократил до суток максимальный срок выполнения исследования на COVID-19. Главврач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию близкой к критической.