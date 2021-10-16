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11:28 (мск), источник: Коммерсантъ

В России заболеваемость и смертность от коронавируса второй день подряд обновляют максимумы — 33 208 заболевших, 1 002 умерших

В России за прошедшие сутки умерли 1 002 заболевших коронавирусом. Это на три человека больше, чем накануне (999), и максимум с начала пандемии. Общее число умерших достигло 222 315, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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11:34 (мск)Число новых зараженных COVID-19 в Москве возросло на 6 545
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Источник: AP 2021

Регионы—лидеры по числу смертей:

Москва — 72 (с начала пандемии — 30 093);.

Санкт-Петербург — 67 (22 832);.

Краснодарский край — 41 (6 778);.

Свердловская область — 38 (6 973);.

Башкирия — 36 (2 089).

За день в России зарегистрировали 33 208 случаев заражения коронавирусом. Это на 3,14% больше, чем вчера (32 196), и также стало рекордом. Общее число заболевших выросло до 7 958 384. За сутки выздоровели 21 883 человека, всего — 6 981 907.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 6545 (за все время — 1 712 674),

Санкт-Петербург — 3088 (660 316),

Московская область — 2403 (477 525),

Самарская область — 838 (116 183),

Нижегородская область — 706 (179 811).

На фоне роста заболеваемости коронавирусом регионы России начали расширять охват обязательной вакцинацией, а также вводить ограничения в работе кафе и культурно-развлекательных учреждений, некоторые также задействуют систему QR-кодов. Роспотребнадзор сократил до суток максимальный срок выполнения исследования на COVID-19. Главврач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию близкой к критической.

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